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АТС Класифікація
L
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Онко БЦЖ 100
Порошок для приготування суспензії 100 мг флакон з розчинником в ампулах по 1 мл №1
Сінтаверс
Немає в наявності
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Дозування
10 доз
100 мг
Пакування
амп. 0.5 мг
фл.
Кількість штук в упаковці
1
5
Виробник
Aventis Pasteur
Synthaverse S.A.
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