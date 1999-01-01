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Інші імуностимулятори
L03A X03

Вакцина BCG

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L03ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
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L03A X03Вакцина BCG
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Онко БЦЖ 100
Онко БЦЖ 100
Порошок для приготування суспензії 100 мг флакон з розчинником в ампулах по 1 мл №1
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Немає в наявності
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