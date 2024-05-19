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Анаферон дитячий таблетки блістер у картонній коробці, №20 - Київ (435435) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1132 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
199,50
Економія: -40,42 грн
159,08 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
204,40
Економія: -45,40 грн
159,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
204,30
Економія: -45,30 грн
159,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
155,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
165,57 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (6)
165,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (2)
155,94 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (32)
176,12 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
204,40
Економія: -45,40 грн
159,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
205,99
Економія: -46,91 грн
159,08 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (4)
232,00
Економія: -43,03 грн
188,97 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
154,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
176,38 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (4)
171,41 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
204,40
Економія: -45,40 грн
159,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
204,40
Економія: -45,40 грн
159,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
190,95
Економія: -36,63 грн
154,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
173,63 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
204,30
Економія: -45,30 грн
159,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
173,94 грн