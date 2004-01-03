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Список виробниківГГеолік Фарм Маркетинг Груп

Виробник: Геолік Фарм Маркетинг Груп

02081, Київ, вул. Урлівська, 23б, приміщення 241
+38 044 239-26-41
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Знайдено: 9 препаратів
Бодрекс саше, № 30; БРЕНД-ФАРМ ООО
Бодрекс Саше, № 30 БРЕНД-ФАРМ ООО
В 85 аптеках
від 993,50 грн
Ціни в аптеках
Еребра® таблетки сублінгвальні, 0,02 г, блістер, № 20; Геолік Фарм Маркетинг Груп
Еребра® Таблетки сублінгвальні, 0,02 г, блістер, № 20 Геолік Фарм Маркетинг Груп
В 644 аптеках
від 142,64 грн
Ціни в аптеках
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель, 20 г; Геолік Фарм Маркетинг Груп
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою Гель, 20 г Геолік Фарм Маркетинг Груп
В 75 аптеках
від 229,16 грн
Ціни в аптеках
Інгуар® пакет, № 30; Геолік Фарм Маркетинг Груп
Інгуар® Пакет, № 30 Геолік Фарм Маркетинг Груп
В 105 аптеках
від 650,75 грн
Ціни в аптеках
Лоросан спрей оромукозний, розчин, 330 мг/мл, флакон з насосом-дозатором з розпилювачем, 30 мл, № 1; Біолік
Лоросан Спрей оромукозний, розчин, 330 мг/мл, флакон з насосом-дозатором з розпилювачем, 30 мл, № 1 Біолік
В 110 аптеках
від 193,49 грн
Ціни в аптеках
Оверін® розчин для ін'єкцій, 250 мг/2 мл, ампула, 2 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5; Геолік Фарм Маркетинг Груп
Оверін® Розчин для ін'єкцій, 250 мг/2 мл, ампула, 2 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5 Геолік Фарм Маркетинг Груп
В 497 аптеках
від 1133,35 грн
Ціни в аптеках
СЕЛФІК-ЦИНК капсули, 100 мг, № 20; Ензим
СЕЛФІК-ЦИНК Капсули, 100 мг, № 20 Ензим
В 34 аптеках
від 257,56 грн
Ціни в аптеках
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель, 10 г; Геолік Фарм Маркетинг Груп
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою Гель, 10 г Геолік Фарм Маркетинг Груп
Немає в наявності
ПОЛІСТАТ КОМПОЗІТУМ таблетки, 200 мг, № 50; ЛЕГЕР ФАРМА ООО
ПОЛІСТАТ КОМПОЗІТУМ Таблетки, 200 мг, № 50 ЛЕГЕР ФАРМА ООО
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції
02081, Київ, вул. Урлівська, 23б, приміщення 241
+38 044 239-26-41
Знайдено: 9 препаратів
Бодрекс саше, № 30; БРЕНД-ФАРМ ООО
Бодрекс Саше, № 30 БРЕНД-ФАРМ ООО
В 85 аптеках
від 993,50 грн
Ціни в аптеках
Еребра® таблетки сублінгвальні, 0,02 г, блістер, № 20; Геолік Фарм Маркетинг Груп
Еребра® Таблетки сублінгвальні, 0,02 г, блістер, № 20 Геолік Фарм Маркетинг Груп
В 644 аптеках
від 142,64 грн
Ціни в аптеках
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель, 20 г; Геолік Фарм Маркетинг Груп
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою Гель, 20 г Геолік Фарм Маркетинг Груп
В 75 аптеках
від 229,16 грн
Ціни в аптеках
Інгуар® пакет, № 30; Геолік Фарм Маркетинг Груп
Інгуар® Пакет, № 30 Геолік Фарм Маркетинг Груп
В 105 аптеках
від 650,75 грн
Ціни в аптеках
Лоросан спрей оромукозний, розчин, 330 мг/мл, флакон з насосом-дозатором з розпилювачем, 30 мл, № 1; Біолік
Лоросан Спрей оромукозний, розчин, 330 мг/мл, флакон з насосом-дозатором з розпилювачем, 30 мл, № 1 Біолік
В 110 аптеках
від 193,49 грн
Ціни в аптеках
Оверін® розчин для ін'єкцій, 250 мг/2 мл, ампула, 2 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5; Геолік Фарм Маркетинг Груп
Оверін® Розчин для ін'єкцій, 250 мг/2 мл, ампула, 2 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5 Геолік Фарм Маркетинг Груп
В 497 аптеках
від 1133,35 грн
Ціни в аптеках
СЕЛФІК-ЦИНК капсули, 100 мг, № 20; Ензим
СЕЛФІК-ЦИНК Капсули, 100 мг, № 20 Ензим
В 34 аптеках
від 257,56 грн
Ціни в аптеках
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою гель, 10 г; Геолік Фарм Маркетинг Груп
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою та календулою Гель, 10 г Геолік Фарм Маркетинг Груп
Немає в наявності
ПОЛІСТАТ КОМПОЗІТУМ таблетки, 200 мг, № 50; ЛЕГЕР ФАРМА ООО
ПОЛІСТАТ КОМПОЗІТУМ Таблетки, 200 мг, № 50 ЛЕГЕР ФАРМА ООО
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції