Київ
Інші імуностимулятори
L03A X29**
Інші препарати
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L03
ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A
ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A X
Інші імуностимулятори
L03A X29**
Інші препарати
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Анаферон дитячий
Таблетки блістер у картонній коробці №20
Матеріа Медика-Україна
від
150,88
грн
в 901 аптеці
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Анаферон
Таблетки блістер у картонній коробці №20
Матеріа Медика-Україна
від
140,07
грн
в 864 аптеках
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Ехінацея Композитум С
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від
934,30
грн
в 746 аптеках
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Есберітокс
Таблетки 3,2 мг блістер №40
Alpen Pharma AG
від
214,42
грн
в 591 аптеці
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Респіброн
Таблетки сублінгвальні №10
Мілі Хелскере
від
428,00
грн
в 530 аптеках
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Ербісол®
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
від
823,10
грн
в 505 аптеках
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Тималін
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон у блістері у пачці №10
ФЗ "Біофарма"
від
208,79
грн
в 411 аптеці
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Ліастен®
Таблетки 2 мг блістер №20
Ензим
від
1557,60
грн
в 400 аптеках
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Ербісол® Екстра
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
від
792,39
грн
в 339 аптеках
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Ліастен®
Порошок для розчину для ін'єкцій 0,002 г флакон №5
Ензим
від
2231,73
грн
в 334 аптеках
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Есберітокс
Таблетки 3,2 мг блістер №60
Alpen Pharma AG
від
259,64
грн
в 328 аптеках
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Меркурід
Гранули контейнер 20 г №1
Меркурид
від
240,80
грн
в 304 аптеках
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Респіброн
Таблетки сублінгвальні №30
Мілі Хелскере
від
1218,72
грн
в 304 аптеках
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Ербісол® Ультрафарм
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
від
885,67
грн
в 210 аптеках
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ІмуноВел®
Капсули блістер у пачці №24
ФарКоС ФФ
від
101,29
грн
в 90 аптеках
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Інфламафертин®
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
НІР
від
7260,00
грн
в 27 аптеках
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Меркурід
Гранули баночка 20 г №1
Меркурид
від
279,40
грн
в 5 аптеках
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Гуна-Матрікс
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл в пачці №1
Гуна
від
513,30
грн
в 1 аптеці інших міст
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Квентакель D5
Краплі для перорального і місцевого застосування флакон-крапельниця 10 мл №1
Санум-Кельбек
Немає в наявності
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Форма випуску
гран.
збір
капс.
крап. д/перорал. і місц. заст.
крап. орал.
ліофіл. д/р-ну д/ін.
пор. д/п р-ну для в/м введ.
пор. д/п ін. р-ну
пор. д/р-ну д/ін.
р-н д/ін.
сироп
суп. ректал.
табл.
табл. сублінгв.
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Дозування
0.1 г
0.002 г
0.6 мг
1 %
1 мг
2 мг
3 %
3.2 мг
10 мг
10 мл
25 мг
100 мг
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Пакування
амп. 1 мл
амп. 2 мл
амп. 2.2 мл
баночка 20 г
блістер
блістер у пачці
контейнер 20 г
стрип
туба 1 г
фл.
фл. 200 мл
фл.-крапельн. 10 мл
фл.-крапельн. 30 мл
фільтр-пакет 2 г
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Кількість штук в упаковці
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Виробник
Alpen Pharma AG
Guna
Pekana Naturheilmittel
Sanum-Kehlbeck
Биофарма ФЗ
ГБ-Фарма
Галичфарм
Ензим
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Консалтинговая группа Бизнесон
Лабораторія Ербіс
Материа Медика-Украина
Меркурид
Мілі Хелскере Лімітед
НІР
Селвім
Сэлвим
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
ФарКоС
Хеель
ЭРБИС
Эйм
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