Київ
Інші імуностимулятори
L03A X29**

Інші препарати

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L03ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03AІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A XІнші імуностимулятори
L03A X29**Інші препарати
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Анаферон дитячий
Анаферон дитячий
Таблетки блістер у картонній коробці №20
Матеріа Медика-Україна
від 150,88 грн
в 901 аптеці
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Анаферон
Анаферон
Таблетки блістер у картонній коробці №20
Матеріа Медика-Україна
від 140,07 грн
в 864 аптеках
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Ехінацея Композитум С
Ехінацея Композитум С
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від 934,30 грн
в 746 аптеках
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Есберітокс
Есберітокс
Таблетки 3,2 мг блістер №40
Alpen Pharma AG
від 214,42 грн
в 591 аптеці
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Респіброн
Респіброн
Таблетки сублінгвальні №10
Мілі Хелскере
від 428,00 грн
в 530 аптеках
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Ербісол®
Ербісол®
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
від 823,10 грн
в 505 аптеках
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Тималін
Тималін
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон у блістері у пачці №10
ФЗ "Біофарма"
від 208,79 грн
в 411 аптеці
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Ліастен®
Ліастен®
Таблетки 2 мг блістер №20
Ензим
від 1557,60 грн
в 400 аптеках
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Ербісол® Екстра
Ербісол® Екстра
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
від 792,39 грн
в 339 аптеках
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Ліастен®
Ліастен®
Порошок для розчину для ін'єкцій 0,002 г флакон №5
Ензим
від 2231,73 грн
в 334 аптеках
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Есберітокс
Есберітокс
Таблетки 3,2 мг блістер №60
Alpen Pharma AG
від 259,64 грн
в 328 аптеках
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Меркурід
Меркурід
Гранули контейнер 20 г №1
Меркурид
від 240,80 грн
в 304 аптеках
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Респіброн
Респіброн
Таблетки сублінгвальні №30
Мілі Хелскере
від 1218,72 грн
в 304 аптеках
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Ербісол® Ультрафарм
Ербісол® Ультрафарм
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
від 885,67 грн
в 210 аптеках
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ІмуноВел®
ІмуноВел®
Капсули блістер у пачці №24
ФарКоС ФФ
від 101,29 грн
в 90 аптеках
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Інфламафертин®
Інфламафертин®
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
НІР
від 7260,00 грн
в 27 аптеках
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Меркурід
Меркурід
Гранули баночка 20 г №1
Меркурид
від 279,40 грн
в 5 аптеках
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Гуна-Матрікс
Гуна-Матрікс
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл в пачці №1
Гуна
від 513,30 грн
в 1 аптеці інших міст
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Квентакель D5
Квентакель D5
Краплі для перорального і місцевого застосування флакон-крапельниця 10 мл №1
Санум-Кельбек
Немає в наявності
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