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Список виробниківЕЕРБІС

Виробник: ЕРБІС

ПП "Лабораторія Ербіс", ТОВ "ЕРБІС"
02002, Київ, вул. Раіси Окипної, 10Б, оф. 92
(044) 592-37-77
www.erbisol.com.ua
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Знайдено: 6 препаратів
Ербісол® розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, № 10; Лабораторія Ербіс
Ербісол® Розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, № 10 Лабораторія Ербіс
В 803 аптеках
від 560,73 грн
Ціни в аптеках
Ербісол® Екстра розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, № 10; Лабораторія Ербіс
Ербісол® Екстра Розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, № 10 Лабораторія Ербіс
В 322 аптеках
від 733,82 грн
Ціни в аптеках
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, № 10; Лабораторія Ербіс
Ербісол® Ультрафарм Розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, № 10 Лабораторія Ербіс
В 206 аптеках
від 749,91 грн
Ціни в аптеках
Ербісол® розчин для ін'єкцій, ампула, 1 мл, № 10; Лабораторія Ербіс
Ербісол® Розчин для ін'єкцій, ампула, 1 мл, № 10 Лабораторія Ербіс
Немає в наявності
Ербісол® Екстра розчин для ін'єкцій, ампула, 1 мл, № 10; Лабораторія Ербіс
Ербісол® Екстра Розчин для ін'єкцій, ампула, 1 мл, № 10 Лабораторія Ербіс
Немає в наявності
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій, ампула, 1 мл, № 10; Лабораторія Ербіс
Ербісол® Ультрафарм Розчин для ін'єкцій, ампула, 1 мл, № 10 Лабораторія Ербіс
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції
02002, Київ, вул. Раіси Окипної, 10Б, оф. 92
(044) 592-37-77
www.erbisol.com.ua
Знайдено: 6 препаратів
Ербісол® розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, № 10; Лабораторія Ербіс
Ербісол® Розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, № 10 Лабораторія Ербіс
В 803 аптеках
від 560,73 грн
Ціни в аптеках
Ербісол® Екстра розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, № 10; Лабораторія Ербіс
Ербісол® Екстра Розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, № 10 Лабораторія Ербіс
В 322 аптеках
від 733,82 грн
Ціни в аптеках
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, № 10; Лабораторія Ербіс
Ербісол® Ультрафарм Розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, № 10 Лабораторія Ербіс
В 206 аптеках
від 749,91 грн
Ціни в аптеках
Ербісол® розчин для ін'єкцій, ампула, 1 мл, № 10; Лабораторія Ербіс
Ербісол® Розчин для ін'єкцій, ампула, 1 мл, № 10 Лабораторія Ербіс
Немає в наявності
Ербісол® Екстра розчин для ін'єкцій, ампула, 1 мл, № 10; Лабораторія Ербіс
Ербісол® Екстра Розчин для ін'єкцій, ампула, 1 мл, № 10 Лабораторія Ербіс
Немає в наявності
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій, ампула, 1 мл, № 10; Лабораторія Ербіс
Ербісол® Ультрафарм Розчин для ін'єкцій, ампула, 1 мл, № 10 Лабораторія Ербіс
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції