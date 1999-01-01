Київ
ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A A
Колонієстимулювальні фактори
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L03
ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A
ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A A
Колонієстимулювальні фактори
L03A A02
Філграстим
L03A A10
Ленограстим
L03A A13
Пегфілграстім
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Зарсіо®
Розчин для ін'єкцій та інфузій 30 млн мо шприц 0.5 мл №5
Сандоз
від
5061,58
грн
в 151 аптеці
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Зарсіо®
Розчин для ін'єкцій та інфузій 48 млн мо шприц 0.5 мл №5
Сандоз
від
6596,26
грн
в 129 аптеках
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Філстим®
Розчин для ін'єкцій 0,3 мг шприц 1 мл №1
ФЗ Біофарма
від
610,16
грн
в 61 аптеці
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Філстим®
Розчин для ін'єкцій 0,48 мг шприц 1.6 мл №1
ФЗ Біофарма
від
757,05
грн
в 27 аптеках
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Нівестим
Розчин для ін'єкцій та інфузій 300 мкг шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від
441,00
грн
в 5 аптеках
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Грастим®
Розчин для ін'єкцій 0,3 мг/мл флакон 1 мл №1
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
743,27
грн
в 3 аптеках інших міст
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Пегфілграстим-Віста
Розчин для ін'єкцій 6 мг/0,6 мл попередньо заповнений шприц 0.6 мл з голкою №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від
11916,83
грн
в 2 аптеках інших міст
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Нейтромакс
Розчин для ін'єкцій 30 млн мо флакон 1 мл №1
Біо Сідус
Немає в наявності
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Нівестим
Розчин для ін'єкцій та інфузій 480 мкг шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
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Нейпоген
Розчин для ін'єкцій 30 млн од флакон 1 мл №5
Амджен Європа
Немає в наявності
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Нейпоген
Розчин для ін'єкцій 30 млн од шприц 0.5 мл №1
Амджен Європа
Немає в наявності
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Нейпоген
Розчин для ін'єкцій 48 млн од шприц 0.5 мл №1
Амджен Європа
Немає в наявності
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Граноцит® 34
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 33,6 млн мо флакон з розчинником в ампулах по 1 мл №5
Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
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Зарсіо®
Розчин для ін'єкцій та інфузій 48 млн мо шприц 0.5 мл №1
Сандоз
Немає в наявності
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Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/ін.
р-н д/ін.
р-н д/ін. та інф.
Дозування
0.3 мг
0.3 мг/мл
0.48 мг
6 мг
6 мг/0,6 мл
30 млн МО
30 млн ОД
33.6 млн МО
48 млн МО
48 млн ОД
120 мкг
300 мкг
300 мкг/0,5 мл
480 мг/0,5 мл
480 мкг
480 мкг/0,5 мл
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Пакування
попер. заповн. шприц
попер. заповн. шприц 0.6 мл
фл.
фл. 1 мл
шприц 0.2 мл
шприц 0.5 мл
шприц 0.6 мл
шприц 0.8 мл
шприц 1 мл
шприц 1.6 мл
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Виробник
Accord Healthcare
Accord Healthcare AG
Amgen Europe B.V
Bio Sidus
Mistral Capital Management
Pfizer H.C.P. Corporation
Биофарма
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Сандоз
Санофи-Авентис Украина
Тева Україна
ФЗ Біофарма
Фармекс Групп
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