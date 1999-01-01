Київ
ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A A

Колонієстимулювальні фактори

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L03ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03AІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A AКолонієстимулювальні фактори
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Зарсіо®
Зарсіо®
Розчин для ін'єкцій та інфузій 30 млн мо шприц 0.5 мл №5
Сандоз
від 5061,58 грн
в 151 аптеці
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Зарсіо®
Зарсіо®
Розчин для ін'єкцій та інфузій 48 млн мо шприц 0.5 мл №5
Сандоз
від 6596,26 грн
в 129 аптеках
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Філстим®
Філстим®
Розчин для ін'єкцій 0,3 мг шприц 1 мл №1
ФЗ Біофарма
від 610,16 грн
в 61 аптеці
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Філстим®
Філстим®
Розчин для ін'єкцій 0,48 мг шприц 1.6 мл №1
ФЗ Біофарма
від 757,05 грн
в 27 аптеках
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Нівестим
Нівестим
Розчин для ін'єкцій та інфузій 300 мкг шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 441,00 грн
в 5 аптеках
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Грастим®
Грастим®
Розчин для ін'єкцій 0,3 мг/мл флакон 1 мл №1
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 743,27 грн
в 3 аптеках інших міст
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Пегфілграстим-Віста
Пегфілграстим-Віста
Розчин для ін'єкцій 6 мг/0,6 мл попередньо заповнений шприц 0.6 мл з голкою №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від 11916,83 грн
в 2 аптеках інших міст
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Нейтромакс
Нейтромакс
Розчин для ін'єкцій 30 млн мо флакон 1 мл №1
Біо Сідус
Немає в наявності
Нівестим
Нівестим
Розчин для ін'єкцій та інфузій 480 мкг шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
Нейпоген
Нейпоген
Розчин для ін'єкцій 30 млн од флакон 1 мл №5
Амджен Європа
Немає в наявності
Нейпоген
Нейпоген
Розчин для ін'єкцій 30 млн од шприц 0.5 мл №1
Амджен Європа
Немає в наявності
Нейпоген
Нейпоген
Розчин для ін'єкцій 48 млн од шприц 0.5 мл №1
Амджен Європа
Немає в наявності
Граноцит® 34
Граноцит® 34
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 33,6 млн мо флакон з розчинником в ампулах по 1 мл №5
Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
Зарсіо®
Зарсіо®
Розчин для ін'єкцій та інфузій 48 млн мо шприц 0.5 мл №1
Сандоз
Немає в наявності
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