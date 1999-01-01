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ІНШІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01X X

Інші антибактеріальні засоби

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01XІНШІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01X XІнші антибактеріальні засоби
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Монурал
Монурал
Гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
від 356,97 грн
в 936 аптеках
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Діоксидин
Діоксидин
Розчин 10 мг/мл ампула 10 мл в пачці №10
Фармак
від 365,89 грн
в 917 аптеках
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Урофосцин®
Урофосцин®
Гранули для орального розчину 3 г пакет-саше в пачці №1
Корпорація Артеріум
від 241,43 грн
в 786 аптеках
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Фосфоміцин
Фосфоміцин
Гранули для орального розчину 3 г саше №1
Астрафарм
від 225,93 грн
в 752 аптеках
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Еспа-Фоцин®
Еспа-Фоцин®
Порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
від 175,49 грн
в 741 аптеці
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Фосфорал
Фосфорал
Гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від 262,93 грн
в 712 аптеках
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Нітроксолін
Нітроксолін
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Технолог
від 70,00 грн
в 673 аптеках
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Євроміцин
Євроміцин
Гранули для орального розчину 3 г саше 8 г №1
Конарк Інтелмед
від 314,57 грн
в 652 аптеках
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Нітроксолін
Нітроксолін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №50
Борщагівський ХФЗ
від 69,45 грн
в 567 аптеках
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Лінезолідин
Лінезолідин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
від 659,40 грн
в 501 аптеці
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Цисторал
Цисторал
Гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
від 202,00 грн
в 450 аптеках
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Фонурол®
Фонурол®
Гранули для орального розчину 3 г саше №1
Астрафарм
від 229,06 грн
в 370 аптеках
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Фосфоцин
Фосфоцин
Гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
від 480,64 грн
в 355 аптеках
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Лінезолідин
Лінезолідин
Розчин для інфузій 2 мг/мл пляшка 300 мл №1
Корпорація Артеріум
від 379,26 грн
в 338 аптеках
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Фосфокок
Фосфокок
Гранули для орального розчину 3 г саше 8 г №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від 288,09 грн
в 336 аптеках
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Хлорофіліпт
Хлорофіліпт
Концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2,5 мг/мл ампула 2 мл в пачці №10
Корпорація Здоров'я
від 187,80 грн
в 299 аптеках
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Лінезолід КРКА
Лінезолід КРКА
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг блістер №10
КРКА
від 811,44 грн
в 298 аптеках
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Лінебіотик
Лінебіотик
Розчин для інфузій 2 мг/мл флакон 300 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від 740,60 грн
в 289 аптеках
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Інфузолід®
Інфузолід®
Розчин для інфузій 2 мг/мл пакет полімерний 300 мл №1
Інфузія
від 615,01 грн
в 287 аптеках
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Зивокс
Зивокс
Розчин для інфузій 2 мг/мл система для внутрішньовенного введення 300 мл №1
Пфайзер Інк.
від 1475,59 грн
в 284 аптеках
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