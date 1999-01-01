Київ
ІНШІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01X X
Інші антибактеріальні засоби
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01X
ІНШІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01X X
Інші антибактеріальні засоби
J01X X01
Фосфоміцин
J01X X04
Спектиноміцин
J01X X07
Нітроксолін
J01X X08
Лінезолід
J01X X09
Даптоміцин
J01X X13**
Діоксидин
J01X X16**
Бактеріофаги
J01X X50**
Комбіновані препарати
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Монурал
Гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
від
356,97
грн
в 936 аптеках
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Діоксидин
Розчин 10 мг/мл ампула 10 мл в пачці №10
Фармак
від
365,89
грн
в 917 аптеках
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Урофосцин®
Гранули для орального розчину 3 г пакет-саше в пачці №1
Корпорація Артеріум
від
241,43
грн
в 786 аптеках
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Фосфоміцин
Гранули для орального розчину 3 г саше №1
Астрафарм
від
225,93
грн
в 752 аптеках
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Еспа-Фоцин®
Порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
від
175,49
грн
в 741 аптеці
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Фосфорал
Гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від
262,93
грн
в 712 аптеках
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Нітроксолін
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Технолог
від
70,00
грн
в 673 аптеках
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Євроміцин
Гранули для орального розчину 3 г саше 8 г №1
Конарк Інтелмед
від
314,57
грн
в 652 аптеках
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Нітроксолін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №50
Борщагівський ХФЗ
від
69,45
грн
в 567 аптеках
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Лінезолідин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
від
659,40
грн
в 501 аптеці
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Цисторал
Гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
від
202,00
грн
в 450 аптеках
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Фонурол®
Гранули для орального розчину 3 г саше №1
Астрафарм
від
229,06
грн
в 370 аптеках
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Фосфоцин
Гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
від
480,64
грн
в 355 аптеках
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Лінезолідин
Розчин для інфузій 2 мг/мл пляшка 300 мл №1
Корпорація Артеріум
від
379,26
грн
в 338 аптеках
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Фосфокок
Гранули для орального розчину 3 г саше 8 г №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від
288,09
грн
в 336 аптеках
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Хлорофіліпт
Концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2,5 мг/мл ампула 2 мл в пачці №10
Корпорація Здоров'я
від
187,80
грн
в 299 аптеках
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Лінезолід КРКА
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг блістер №10
КРКА
від
811,44
грн
в 298 аптеках
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Лінебіотик
Розчин для інфузій 2 мг/мл флакон 300 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від
740,60
грн
в 289 аптеках
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Інфузолід®
Розчин для інфузій 2 мг/мл пакет полімерний 300 мл №1
Інфузія
від
615,01
грн
в 287 аптеках
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Зивокс
Розчин для інфузій 2 мг/мл система для внутрішньовенного введення 300 мл №1
Пфайзер Інк.
від
1475,59
грн
в 284 аптеках
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Форма випуску
гран. д/орал. р-ну
конц. д/ін. р-ну спирт.
ліофіл. д/п р-ну д/ін і інф.
пор. д/оральн. р-ну
пор. д/п ін. р-ну
пор. д/р-ну д/ін.
пор. д/р-ну д/інф.
р-н
р-н д/інф.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
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Дозування
1 г
2 г
2 мг/мл
2.5 мг/мл
3 г
10 мг/мл
50 мг
350 мг
500 мг
600 мг
3000 мг
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Пакування
амп. 2 мл
амп. 10 мл
блістер
контейнер 300 мл
контейнер полімер. 300 мл
пакет
пакет 8 г
пакет 300 мл
пакет полімер. 300 мл
пакет-саше
пляшка 300 мл
с-ма для в/в введ. 100 мл
с-ма для в/в введ. 300 мл
саше
саше 3 г
саше 8 г
стрип
фл.
фл. 20 мл
фл. 50 мл
фл. 300 мл
фл. з кришкою-крапельницею 10 мл
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Виробник
AAR Pharma FZ LLC
Farmlyga
Hetero Drugs
Lupin
Mistral Capital Management
NeoProbioCare. Inc.
Pfizer Inc.
Sandoz
Schering-Plough Central East
So.Se.Pharm
Zentiva Italia Srl
esparma
Інфузія
Ананта Медікеар
Астрафарм
БЦ Фарма
Витамины
Ворвартс Фарма
Гетеро Драгс
Гетеро Лабс
Гледфарм
Гленмарк
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Замбон
КРКА
Конарк Інтелмед
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Маклеодс Фармасьютикалс
Мейджі Сейка Фарма
Містрал Кепітал Менеджмент
Новофарм-Біосинтез
Олфарма
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Пфайзер Інк.
Технолог
Уорлд Медицин
Фармак
Червона зірка
Юрія-Фарм
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