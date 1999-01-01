Київ
Інші антибактеріальні засоби
J01X X07
Нітроксолін
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01X
ІНШІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01X X
Інші антибактеріальні засоби
J01X X07
Нітроксолін
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Нітроксолін
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Технолог
від
70,00
грн
в 673 аптеках
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Нітроксолін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №50
Борщагівський ХФЗ
від
69,45
грн
в 567 аптеках
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Уроксолін
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №10
Вітаміни
Немає в наявності
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Уроксолін
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Вітаміни
Немає в наявності
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Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
10
50
800
Виробник
Sandoz
Витамины
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Технолог
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