Київ
Інші антибактеріальні засоби
J01X X07

Нітроксолін

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01XІНШІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01X XІнші антибактеріальні засоби
J01X X07Нітроксолін
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Нітроксолін
Нітроксолін
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Технолог
від 70,00 грн
в 673 аптеках
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Нітроксолін
Нітроксолін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №50
Борщагівський ХФЗ
від 69,45 грн
в 567 аптеках
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Уроксолін
Уроксолін
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №10
Вітаміни
Немає в наявності
Уроксолін
Уроксолін
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Вітаміни
Немає в наявності
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