Київ
Інші антибактеріальні засоби
J01X X08

Лінезолід

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01XІНШІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01X XІнші антибактеріальні засоби
J01X X08Лінезолід
Сортування: По популярності
Лінезолідин
Лінезолідин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
від 659,40 грн
в 501 аптеці
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Лінезолідин
Лінезолідин
Розчин для інфузій 2 мг/мл пляшка 300 мл №1
Корпорація Артеріум
від 379,26 грн
в 338 аптеках
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Лінезолід КРКА
Лінезолід КРКА
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг блістер №10
КРКА
від 811,44 грн
в 298 аптеках
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Лінебіотик
Лінебіотик
Розчин для інфузій 2 мг/мл флакон 300 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від 740,60 грн
в 289 аптеках
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Інфузолід®
Інфузолід®
Розчин для інфузій 2 мг/мл пакет полімерний 300 мл №1
Інфузія
від 615,01 грн
в 287 аптеках
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Лінезолід КРКА
Лінезолід КРКА
Розчин для інфузій 2 мг/мл система для внутрішньовенного введення 300 мл пакет з фольги алюмінієвої №1
КРКА
від 906,50 грн
в 284 аптеках
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Зивокс
Зивокс
Розчин для інфузій 2 мг/мл система для внутрішньовенного введення 300 мл №1
Пфайзер Інк.
від 1475,59 грн
в 284 аптеках
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Лінозид
Лінозид
Розчин для інфузій 2 мг/мл флакон 300 мл №1
Уорлд Медицин
від 507,54 грн
в 37 аптеках
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Лінесса
Лінесса
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг блістер №5
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
від 281,40 грн
в 22 аптеках інших міст
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Лінезолід-Новофарм
Лінезолід-Новофарм
Розчин для інфузій 2 мг/мл пакет 300 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від 345,00 грн
в 11 аптеках
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Лінелід
Лінелід
Розчин для інфузій 2 мг/мл контейнер полімерний 300 мл №1
Юрія-Фарм
від 742,27 грн
в 4 аптеках інших міст
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Лізомак 600
Лізомак 600
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг стрип №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
Лінезолід-Гетеро
Лінезолід-Гетеро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг блістер №10
Гетеро Лабс
Немає в наявності
Зивокс
Зивокс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №10
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
Зивокс
Зивокс
Розчин для інфузій 2 мг/мл система для внутрішньовенного введення 100 мл №1
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
Лінезолф
Лінезолф
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг блістер №10
Олфарма
Немає в наявності
Лізолід-600
Лізолід-600
Таблетки, вкриті оболонкою 600 мг стрип №10
Гленмарк
Немає в наявності
Лінесса
Лінесса
Розчин для інфузій 2 мг/мл контейнер 300 мл №1
Ананта Медікеар
Немає в наявності
Лізедіа
Лізедіа
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг блістер №10
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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