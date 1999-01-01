Київ
Інші антибактеріальні засоби
J01X X08
Лінезолід
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01X
ІНШІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01X X
Інші антибактеріальні засоби
J01X X08
Лінезолід
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Лінезолідин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
від
659,40
грн
в 501 аптеці
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Лінезолідин
Розчин для інфузій 2 мг/мл пляшка 300 мл №1
Корпорація Артеріум
від
379,26
грн
в 338 аптеках
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Лінезолід КРКА
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг блістер №10
КРКА
від
811,44
грн
в 298 аптеках
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Лінебіотик
Розчин для інфузій 2 мг/мл флакон 300 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від
740,60
грн
в 289 аптеках
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Інфузолід®
Розчин для інфузій 2 мг/мл пакет полімерний 300 мл №1
Інфузія
від
615,01
грн
в 287 аптеках
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Лінезолід КРКА
Розчин для інфузій 2 мг/мл система для внутрішньовенного введення 300 мл пакет з фольги алюмінієвої №1
КРКА
від
906,50
грн
в 284 аптеках
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Зивокс
Розчин для інфузій 2 мг/мл система для внутрішньовенного введення 300 мл №1
Пфайзер Інк.
від
1475,59
грн
в 284 аптеках
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Лінозид
Розчин для інфузій 2 мг/мл флакон 300 мл №1
Уорлд Медицин
від
507,54
грн
в 37 аптеках
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Лінесса
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг блістер №5
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
від
281,40
грн
в 22 аптеках інших міст
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Лінезолід-Новофарм
Розчин для інфузій 2 мг/мл пакет 300 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від
345,00
грн
в 11 аптеках
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Лінелід
Розчин для інфузій 2 мг/мл контейнер полімерний 300 мл №1
Юрія-Фарм
від
742,27
грн
в 4 аптеках інших міст
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Лізомак 600
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг стрип №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
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Лінезолід-Гетеро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг блістер №10
Гетеро Лабс
Немає в наявності
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Зивокс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №10
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
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Зивокс
Розчин для інфузій 2 мг/мл система для внутрішньовенного введення 100 мл №1
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
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Лінезолф
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг блістер №10
Олфарма
Немає в наявності
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Лізолід-600
Таблетки, вкриті оболонкою 600 мг стрип №10
Гленмарк
Немає в наявності
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Лінесса
Розчин для інфузій 2 мг/мл контейнер 300 мл №1
Ананта Медікеар
Немає в наявності
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Лізедіа
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг блістер №10
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/інф.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
2 мг/мл
600 мг
Пакування
блістер
контейнер 300 мл
контейнер полімер. 300 мл
пакет 300 мл
пакет полімер. 300 мл
пляшка 300 мл
с-ма для в/в введ. 100 мл
с-ма для в/в введ. 300 мл
стрип
фл. 300 мл
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Виробник
AAR Pharma FZ LLC
Hetero Drugs
Інфузія
Ананта Медікеар
Гетеро Драгс
Гетеро Лабс
Гледфарм
Гленмарк
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
КРКА
Корпорація Артеріум
Маклеодс Фармасьютикалс
Містрал Кепітал Менеджмент
Новофарм-Біосинтез
Олфарма
Пфайзер Інк.
Уорлд Медицин
Юрія-Фарм
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