Київ
Інші антибактеріальні засоби
J01X X04
Спектиноміцин
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01X
ІНШІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01X X
Інші антибактеріальні засоби
J01X X04
Спектиноміцин
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Тробіцин
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 2 г флакон з розчинником в ампулах по 3,2 мл №1
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
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Тробіцин
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 2 г флакон з розчинником в ампулах по 3,2 мл №1
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Тробіцин
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 2 г флакон з розчинником в ампулах по 3,2 мл №1
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Тробіцин
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 2 г флакон з розчинником в ампулах по 3,2 мл №1
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Тробіцин
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 2 г флакон з розчинником в ампулах по 3,2 мл №1
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
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