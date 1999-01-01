Київ
Інші антибактеріальні засоби
J01X X04

Спектиноміцин

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01XІНШІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01X XІнші антибактеріальні засоби
J01X X04Спектиноміцин
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Тробіцин
Тробіцин
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 2 г флакон з розчинником в ампулах по 3,2 мл №1
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
Тробіцин
Тробіцин
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 2 г флакон з розчинником в ампулах по 3,2 мл №1
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
Тробіцин
Тробіцин
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 2 г флакон з розчинником в ампулах по 3,2 мл №1
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
Тробіцин
Тробіцин
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 2 г флакон з розчинником в ампулах по 3,2 мл №1
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
Тробіцин
Тробіцин
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 2 г флакон з розчинником в ампулах по 3,2 мл №1
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
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