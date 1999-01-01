Київ
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01X

ІНШІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01XІНШІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
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Фурадонін
Фурадонін
Таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
від 108,01 грн
в 960 аптеках
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Монурал
Монурал
Гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
від 356,97 грн
в 936 аптеках
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Трихопол®
Трихопол®
Таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
від 140,00 грн
в 921 аптеці
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Діоксидин
Діоксидин
Розчин 10 мг/мл ампула 10 мл в пачці №10
Фармак
від 365,89 грн
в 917 аптеках
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Урофурагін
Урофурагін
Таблетки 50 мг блістер №30
Адамед Фарма
від 167,29 грн
в 899 аптеках
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Метронідазол
Метронідазол
Таблетки 250 мг блістер №20
Лубнифарм
від 66,69 грн
в 846 аптеках
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Урофосцин®
Урофосцин®
Гранули для орального розчину 3 г пакет-саше в пачці №1
Корпорація Артеріум
від 241,43 грн
в 786 аптеках
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Фосфоміцин
Фосфоміцин
Гранули для орального розчину 3 г саше №1
Астрафарм
від 225,93 грн
в 752 аптеках
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Еспа-Фоцин®
Еспа-Фоцин®
Порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
від 175,49 грн
в 741 аптеці
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Фосфорал
Фосфорал
Гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від 262,93 грн
в 712 аптеках
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Нітроксолін
Нітроксолін
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Технолог
від 70,00 грн
в 673 аптеках
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Євроміцин
Євроміцин
Гранули для орального розчину 3 г саше 8 г №1
Конарк Інтелмед
від 314,57 грн
в 652 аптеках
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Нітроксолін
Нітроксолін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №50
Борщагівський ХФЗ
від 69,45 грн
в 567 аптеках
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Лінезолідин
Лінезолідин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
від 659,40 грн
в 501 аптеці
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Метронідазол
Метронідазол
Таблетки 250 мг блістер №50
від 152,06 грн
в 494 аптеках
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Цисторал
Цисторал
Гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
від 202,00 грн
в 450 аптеках
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Метронідазол-Дарниця
Метронідазол-Дарниця
Розчин для інфузій 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
від 49,73 грн
в 390 аптеках
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Ванкоміцин-Фармекс
Ванкоміцин-Фармекс
Ліофілізат для розчину для інфузій 1000 мг флакон №1
від 271,00 грн
в 384 аптеках
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Фонурол®
Фонурол®
Гранули для орального розчину 3 г саше №1
Астрафарм
від 229,06 грн
в 370 аптеках
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Фосфоцин
Фосфоцин
Гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
від 480,64 грн
в 355 аптеках
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