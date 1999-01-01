Київ
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01X
ІНШІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01X
ІНШІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01X A
Глікопептидні антибіотики
J01X B
Поліміксини
J01X D
Похідні імідазолу
J01X E
Похідні нітрофурану
J01X X
Інші антибактеріальні засоби
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Фурадонін
Таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
від
108,01
грн
в 960 аптеках
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Монурал
Гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
від
356,97
грн
в 936 аптеках
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Трихопол®
Таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
від
140,00
грн
в 921 аптеці
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Діоксидин
Розчин 10 мг/мл ампула 10 мл в пачці №10
Фармак
від
365,89
грн
в 917 аптеках
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Урофурагін
Таблетки 50 мг блістер №30
Адамед Фарма
від
167,29
грн
в 899 аптеках
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Метронідазол
Таблетки 250 мг блістер №20
Лубнифарм
від
66,69
грн
в 846 аптеках
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Урофосцин®
Гранули для орального розчину 3 г пакет-саше в пачці №1
Корпорація Артеріум
від
241,43
грн
в 786 аптеках
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Фосфоміцин
Гранули для орального розчину 3 г саше №1
Астрафарм
від
225,93
грн
в 752 аптеках
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Еспа-Фоцин®
Порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
від
175,49
грн
в 741 аптеці
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Фосфорал
Гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від
262,93
грн
в 712 аптеках
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Нітроксолін
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Технолог
від
70,00
грн
в 673 аптеках
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Євроміцин
Гранули для орального розчину 3 г саше 8 г №1
Конарк Інтелмед
від
314,57
грн
в 652 аптеках
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Нітроксолін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №50
Борщагівський ХФЗ
від
69,45
грн
в 567 аптеках
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Лінезолідин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
від
659,40
грн
в 501 аптеці
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Метронідазол
Таблетки 250 мг блістер №50
від
152,06
грн
в 494 аптеках
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Цисторал
Гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
від
202,00
грн
в 450 аптеках
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Метронідазол-Дарниця
Розчин для інфузій 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
від
49,73
грн
в 390 аптеках
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Ванкоміцин-Фармекс
Ліофілізат для розчину для інфузій 1000 мг флакон №1
від
271,00
грн
в 384 аптеках
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Фонурол®
Гранули для орального розчину 3 г саше №1
Астрафарм
від
229,06
грн
в 370 аптеках
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Фосфоцин
Гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
від
480,64
грн
в 355 аптеках
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Форма випуску
гран. д/орал. р-ну
капс.
конц. д/ін. р-ну спирт.
ліофіл. д/конц. д/р-ну д/інф.
ліофіл. д/п р-ну д/ін і інф.
ліофіл. д/п р-ну д/інф.
ліофіл. д/р-ну д/ін.
ліофіл. д/р-ну д/інф.
пор. д/оральн. р-ну
пор. д/п р-ну д/ін., інф., інг
пор. д/п ін. р-ну
пор. д/р-ну д/ін або інг.
пор. д/р-ну д/ін.
пор. д/р-ну д/ін. або інф.
пор. д/р-ну д/інф.
р-н
р-н д/ін.
р-н д/інф.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
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Дозування
0.5 %
0.5 г
1 г
2 г
2 мг/мл
2.5 мг/мл
3 г
5 мг/мл
10 мг/мл
25 мг
50 мг
100 мг
200 мг
250 мг
350 мг
400 мг
500 мг
500 мг/100 мл
600 мг
1000 мг
3000 мг
500000 МО
1000000 МО
1000000 ОД
2000000 МО
2000000 ОД
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Пакування
амп. 2 мл
амп. 10 мл
блістер
контейнер 100 мл
контейнер 300 мл
контейнер п/п 100 мл
контейнер пвх 100 мл
контейнер полімер. 300 мл
контурн. безчарунк. уп.
пакет
пакет 8 г
пакет 300 мл
пакет полімер. 300 мл
пакет-саше
пляшка 100 мл
пляшка 200 мл
пляшка 300 мл
пляшка полімерн. 100 мл
пляшка скляна 100 мл
с-ма для в/в введ. 100 мл
с-ма для в/в введ. 300 мл
саше
саше 3 г
саше 8 г
стрип
фл.
фл. 10 мл
фл. 20 мл
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. 300 мл
фл. з кришкою-крапельницею 10 мл
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Кількість штук в упаковці
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800
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Виробник
AAR Pharma FZ LLC
ADAMED PHARMA S.A
Alvogen IPCO
Bharat Serums & Vaccines
Farmlyga
Hetero Drugs
Lupin
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Mistral Capital Management
NeoProbioCare. Inc.
Pfizer Inc.
Rowtech
SUN
Sandoz
Sanofi
Scan Biotech
Schering-Plough Central East
So.Se.Pharm
Vocate
Zentiva Italia Srl
esparma
Інфузія
Ананта Медікеар
Ананта Медікеар Лімітед
Астрафарм
Ауробіндо Фарма
Ахлкон Парентералз
БЦ Фарма
Белітрейд
Борисовский ЗМП
Витамины
Вокате
Ворвартс Фарма
Галичфарм
Гетеро Драгс
Гетеро Лабс
Гледфарм
Гленмарк
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Дарниця ФФ
Дженофарм
Замбон
Здоровье
Зентіва
КРКА
Конарк Інтелмед
Корпорация Артериум
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Лубнифарм
Маклеодс Фармасьютикалс
Мейджі Сейка Фарма
Містрал Кепітал Менеджмент
Новофарм-Біосинтез
Олайнфарм
Олфарма
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Польфарма
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Пфайзер Інк.
Ромфарм Компані
Санофи-Авентис Украина
Тева Украина
Тева Україна
Технолог
Уорлд Медицин
Фармак
Фармасайнс
Фарматрейд
Фитофарм
Червона зірка
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Юрія-Фарм
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