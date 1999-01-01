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АТС Класифікація
J
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Ліофілізвт для приготування розчину для ін'єкцій та інфузій 350 мг флакон №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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Форма випуску
ліофіл. д/п р-ну д/ін і інф.
пор. д/р-ну д/інф.
Дозування
350 мг
500 мг
Виробник
Schering-Plough Central East
Містрал Кепітал Менеджмент
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