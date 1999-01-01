Київ
Інші антибактеріальні засоби
J01X X01
Фосфоміцин
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01X
ІНШІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01X X
Інші антибактеріальні засоби
J01X X01
Фосфоміцин
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Монурал
Гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
від
356,97
грн
в 936 аптеках
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Урофосцин®
Гранули для орального розчину 3 г пакет-саше в пачці №1
Корпорація Артеріум
від
241,43
грн
в 786 аптеках
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Фосфоміцин
Гранули для орального розчину 3 г саше №1
Астрафарм
від
225,93
грн
в 752 аптеках
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Еспа-Фоцин®
Порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
від
175,49
грн
в 741 аптеці
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Фосфорал
Гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від
262,93
грн
в 712 аптеках
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Євроміцин
Гранули для орального розчину 3 г саше 8 г №1
Конарк Інтелмед
від
314,57
грн
в 652 аптеках
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Цисторал
Гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
від
202,00
грн
в 450 аптеках
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Фонурол®
Гранули для орального розчину 3 г саше №1
Астрафарм
від
229,06
грн
в 370 аптеках
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Фосфоцин
Гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
від
480,64
грн
в 355 аптеках
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Фосфокок
Гранули для орального розчину 3 г саше 8 г №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від
288,09
грн
в 336 аптеках
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Фосфомед
Гранули для орального розчину 3 г саше №1
Уорлд Медицин
від
220,67
грн
в 266 аптеках
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Фосфоміцин
Гранули для орального розчину 3 г саше 8 г тм baum pharm №1
від
285,23
грн
в 133 аптеках
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Фосфоміцин
Гранули для орального розчину 3 г саше 8 г №1
Червона зірка
від
258,99
грн
в 2 аптеках інших міст
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Фосфоміцин
Гранули для орального розчину 3 г саше №2
від
489,97
грн
в 1 аптеці
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Уреацид®
Гранули для орального розчину 3 г саше №1
Фармліга
Немає в наявності
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Фосміцин
Порошок для розчину для ін'єкцій 2 г флакон №10
Мейджі Сейка Фарма
Немає в наявності
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Фосфомед
Гранули для орального розчину 3 г саше №2
Уорлд Медицин
Немає в наявності
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Фосмурал
Гранули для орального розчину 3 г саше 3 г №1
Люпін
Немає в наявності
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Фортераз
Гранули для орального розчину 3 г саше №1
БЦ Фарма
Немає в наявності
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гран. д/орал. р-ну
пор. д/оральн. р-ну
пор. д/р-ну д/ін.
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пакет-саше
саше
саше 3 г
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Виробник
Farmlyga
Lupin
Mistral Capital Management
So.Se.Pharm
Zentiva Italia Srl
esparma
Астрафарм
БЦ Фарма
Ворвартс Фарма
Замбон
Конарк Інтелмед
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Мейджі Сейка Фарма
Містрал Кепітал Менеджмент
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Уорлд Медицин
Червона зірка
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