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Інші антибактеріальні засоби
J01X X01

Фосфоміцин

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01XІНШІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01X XІнші антибактеріальні засоби
J01X X01Фосфоміцин
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Монурал
Монурал
Гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
від 356,97 грн
в 936 аптеках
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Урофосцин®
Урофосцин®
Гранули для орального розчину 3 г пакет-саше в пачці №1
Корпорація Артеріум
від 241,43 грн
в 786 аптеках
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Фосфоміцин
Фосфоміцин
Гранули для орального розчину 3 г саше №1
Астрафарм
від 225,93 грн
в 752 аптеках
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Еспа-Фоцин®
Еспа-Фоцин®
Порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
від 175,49 грн
в 741 аптеці
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Фосфорал
Фосфорал
Гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від 262,93 грн
в 712 аптеках
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Євроміцин
Євроміцин
Гранули для орального розчину 3 г саше 8 г №1
Конарк Інтелмед
від 314,57 грн
в 652 аптеках
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Цисторал
Цисторал
Гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
від 202,00 грн
в 450 аптеках
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Фонурол®
Фонурол®
Гранули для орального розчину 3 г саше №1
Астрафарм
від 229,06 грн
в 370 аптеках
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Фосфоцин
Фосфоцин
Гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
від 480,64 грн
в 355 аптеках
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Фосфокок
Фосфокок
Гранули для орального розчину 3 г саше 8 г №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від 288,09 грн
в 336 аптеках
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Фосфомед
Фосфомед
Гранули для орального розчину 3 г саше №1
Уорлд Медицин
від 220,67 грн
в 266 аптеках
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Фосфоміцин
Фосфоміцин
Гранули для орального розчину 3 г саше 8 г тм baum pharm №1
від 285,23 грн
в 133 аптеках
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Фосфоміцин
Фосфоміцин
Гранули для орального розчину 3 г саше 8 г №1
Червона зірка
від 258,99 грн
в 2 аптеках інших міст
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Фосфоміцин
Фосфоміцин
Гранули для орального розчину 3 г саше №2
від 489,97 грн
в 1 аптеці
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Уреацид®
Уреацид®
Гранули для орального розчину 3 г саше №1
Фармліга
Немає в наявності
Фосміцин
Фосміцин
Порошок для розчину для ін'єкцій 2 г флакон №10
Мейджі Сейка Фарма
Немає в наявності
Фосфомед
Фосфомед
Гранули для орального розчину 3 г саше №2
Уорлд Медицин
Немає в наявності
Фосмурал
Фосмурал
Гранули для орального розчину 3 г саше 3 г №1
Люпін
Немає в наявності
Фортераз
Фортераз
Гранули для орального розчину 3 г саше №1
БЦ Фарма
Немає в наявності
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