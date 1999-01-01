Київ
Інші антибактеріальні засоби
J01X X50**

Комбіновані препарати

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01XІНШІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01X XІнші антибактеріальні засоби
J01X X50**Комбіновані препарати
Сортування: По популярності
Хлорофіліпт
Хлорофіліпт
Концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2,5 мг/мл ампула 2 мл в пачці №10
Корпорація Здоров'я
від 187,80 грн
в 299 аптеках
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране