Київ
Інші антибактеріальні засоби
J01X X50**
Комбіновані препарати
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01X
ІНШІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01X X
Інші антибактеріальні засоби
J01X X50**
Комбіновані препарати
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Хлорофіліпт
Концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2,5 мг/мл ампула 2 мл в пачці №10
Корпорація Здоров'я
від
187,80
грн
в 299 аптеках
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