Київ
Інші антибактеріальні засоби
J01X X16**
Бактеріофаги
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01X
ІНШІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01X X
Інші антибактеріальні засоби
J01X X16**
Бактеріофаги
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Піофаг® бактеріофаг полівалентний
Розчин флакон 20 мл пачка картонна №4
NeoProbioCare. Inc.
від
983,58
грн
в 176 аптеках
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Піофаг® бактеріофаг полівалентний
Розчин флакон 50 мл пачка картонна №1
NeoProbioCare. Inc.
від
592,00
грн
в 131 аптеці
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Піофаг® бактеріофаг полівалентний
Розчин флакон з кришкою-крапельницею 10 мл пачка картонна №4
NeoProbioCare. Inc.
від
524,00
грн
в 126 аптеках
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Інтестіфаг® бактеріофаг полівалентний
Розчин флакон з кришкою-крапельницею 10 мл пачка картонна №4
NeoProbioCare. Inc.
від
514,73
грн
в 75 аптеках
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Інтестіфаг® бактеріофаг полівалентний
Розчин флакон 50 мл пачка картонна №1
NeoProbioCare. Inc.
від
625,10
грн
в 61 аптеці
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Пакування
фл. 20 мл
фл. 50 мл
фл. з кришкою-крапельницею 10 мл
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