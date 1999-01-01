Київ
Інші антибактеріальні засоби
J01X X16**

Бактеріофаги

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01XІНШІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01X XІнші антибактеріальні засоби
J01X X16**Бактеріофаги
Сортування: По популярності
Піофаг® бактеріофаг полівалентний
Піофаг® бактеріофаг полівалентний
Розчин флакон 20 мл пачка картонна №4
NeoProbioCare. Inc.
від 983,58 грн
в 176 аптеках
Знайти в аптеках
Піофаг® бактеріофаг полівалентний
Піофаг® бактеріофаг полівалентний
Розчин флакон 50 мл пачка картонна №1
NeoProbioCare. Inc.
від 592,00 грн
в 131 аптеці
Знайти в аптеках
Піофаг® бактеріофаг полівалентний
Піофаг® бактеріофаг полівалентний
Розчин флакон з кришкою-крапельницею 10 мл пачка картонна №4
NeoProbioCare. Inc.
від 524,00 грн
в 126 аптеках
Знайти в аптеках
Інтестіфаг® бактеріофаг полівалентний
Інтестіфаг® бактеріофаг полівалентний
Розчин флакон з кришкою-крапельницею 10 мл пачка картонна №4
NeoProbioCare. Inc.
від 514,73 грн
в 75 аптеках
Знайти в аптеках
Інтестіфаг® бактеріофаг полівалентний
Інтестіфаг® бактеріофаг полівалентний
Розчин флакон 50 мл пачка картонна №1
NeoProbioCare. Inc.
від 625,10 грн
в 61 аптеці
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране