Київ
МАКРОЛІДИ, ЛІНКОЗАМІДИ І СТРЕПТОГРАМІНИ
J01F A

Макроліди

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01FМАКРОЛІДИ, ЛІНКОЗАМІДИ І СТРЕПТОГРАМІНИ
J01F AМакроліди
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Сумамед®
Сумамед®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №3
Teva
від 387,53 грн
в 981 аптеці
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Азимед®
Азимед®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №3
Корпорація Артеріум
від 173,94 грн
в 876 аптеках
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Еритроміцин
Еритроміцин
Таблетки 100 мг блістер в пачці №20
Борщагівський ХФЗ
від 42,50 грн
в 830 аптеках
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Сумамед® Форте
Сумамед® Форте
Порошок для оральної суспензії 1200 мг флакон 30 мл зі смаком полуниці №1
Тева Україна
від 382,32 грн
в 829 аптеках
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Фромілід®
Фромілід®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №14
КРКА
від 330,55 грн
в 816 аптеках
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Сумамед® Форте
Сумамед® Форте
Порошок для оральної суспензії 600 мг флакон 15 мл зі смаком банану №1
Тева Україна
від 266,25 грн
в 796 аптеках
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Зоксі
Зоксі
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №3
Organosyn Life Sciences
від 145,36 грн
в 793 аптеках
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Фромілід® Уно
Фромілід® Уно
Таблетки з модифікованим вивільненням 500 мг блістер №7
КРКА
від 227,95 грн
в 743 аптеках
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Сумамед®
Сумамед®
Порошок для оральної суспензії 400 мг флакон 20 мл зі смаком полуниці №1
Тева Україна
від 277,06 грн
в 736 аптеках
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Азитроміцин Євро
Азитроміцин Євро
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №3
від 98,40 грн
в 726 аптеках
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Азимед®
Азимед®
Порошок для оральної суспензії 200 мг/5 мл флакон 30 мл з калібрувальним шприцом і мірной ложкою №1
Корпорація Артеріум
від 210,90 грн
в 689 аптеках
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Сумамед® Форте
Сумамед® Форте
Порошок для оральної суспензії 1500 мг флакон 37.5 мл з дозуючим шприцом №1
Тева Україна
від 382,30 грн
в 672 аптеках
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Азитро Сандоз®
Азитро Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №3
Sandoz
від 371,59 грн
в 661 аптеці
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Зиоміцин®
Зиоміцин®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №3
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 120,47 грн
в 592 аптеках
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Кларитроміцин-Дарниця
Кларитроміцин-Дарниця
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг контурна чарункова упаковка №14
Дарниця ФФ
від 333,70 грн
в 581 аптеці
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Азитро Сандоз®
Азитро Сандоз®
Порошок для оральної суспензії 200 мг/5 мл флакон 24.8 г для приготування 30 мл суспензії №1
Sandoz
від 332,20 грн
в 546 аптеках
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Азитроміцин-Астрафарм
Азитроміцин-Астрафарм
Капсули 250 мг №6
Астрафарм
від 99,33 грн
в 534 аптеках
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Фромілід®
Фромілід®
Гранули для приготування суспензії д/орального застосування 250 мг/5 мл флакон для приготування 60 мл суспензії №1
КРКА
від 330,74 грн
в 511 аптеці
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Азитро Сандоз®
Азитро Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №6
Sandoz
від 594,40 грн
в 507 аптеках
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Азитроміцин-Астрафарм
Азитроміцин-Астрафарм
Капсули 500 мг №3
Астрафарм
від 81,59 грн
в 497 аптеках
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