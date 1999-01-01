Київ
МАКРОЛІДИ, ЛІНКОЗАМІДИ І СТРЕПТОГРАМІНИ
J01F A
Макроліди
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01F
МАКРОЛІДИ, ЛІНКОЗАМІДИ І СТРЕПТОГРАМІНИ
J01F A
Макроліди
J01F A01
Еритроміцин
J01F A02
Спіраміцин
J01F A03
Мідекаміцин
J01F A06
Рокситроміцин
J01F A07
Джозаміцин
J01F A09
Кларитроміцин
J01F A10
Азитроміцин
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Сумамед®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №3
Teva
від
387,53
грн
в 981 аптеці
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Азимед®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №3
Корпорація Артеріум
від
173,94
грн
в 876 аптеках
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Еритроміцин
Таблетки 100 мг блістер в пачці №20
Борщагівський ХФЗ
від
42,50
грн
в 830 аптеках
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Сумамед® Форте
Порошок для оральної суспензії 1200 мг флакон 30 мл зі смаком полуниці №1
Тева Україна
від
382,32
грн
в 829 аптеках
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Фромілід®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №14
КРКА
від
330,55
грн
в 816 аптеках
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Сумамед® Форте
Порошок для оральної суспензії 600 мг флакон 15 мл зі смаком банану №1
Тева Україна
від
266,25
грн
в 796 аптеках
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Зоксі
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №3
Organosyn Life Sciences
від
145,36
грн
в 793 аптеках
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Фромілід® Уно
Таблетки з модифікованим вивільненням 500 мг блістер №7
КРКА
від
227,95
грн
в 743 аптеках
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Сумамед®
Порошок для оральної суспензії 400 мг флакон 20 мл зі смаком полуниці №1
Тева Україна
від
277,06
грн
в 736 аптеках
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Азитроміцин Євро
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №3
від
98,40
грн
в 726 аптеках
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Азимед®
Порошок для оральної суспензії 200 мг/5 мл флакон 30 мл з калібрувальним шприцом і мірной ложкою №1
Корпорація Артеріум
від
210,90
грн
в 689 аптеках
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Сумамед® Форте
Порошок для оральної суспензії 1500 мг флакон 37.5 мл з дозуючим шприцом №1
Тева Україна
від
382,30
грн
в 672 аптеках
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Азитро Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №3
Sandoz
від
371,59
грн
в 661 аптеці
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Зиоміцин®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №3
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
120,47
грн
в 592 аптеках
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Кларитроміцин-Дарниця
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг контурна чарункова упаковка №14
Дарниця ФФ
від
333,70
грн
в 581 аптеці
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Азитро Сандоз®
Порошок для оральної суспензії 200 мг/5 мл флакон 24.8 г для приготування 30 мл суспензії №1
Sandoz
від
332,20
грн
в 546 аптеках
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Азитроміцин-Астрафарм
Капсули 250 мг №6
Астрафарм
від
99,33
грн
в 534 аптеках
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Фромілід®
Гранули для приготування суспензії д/орального застосування 250 мг/5 мл флакон для приготування 60 мл суспензії №1
КРКА
від
330,74
грн
в 511 аптеці
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Азитро Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №6
Sandoz
від
594,40
грн
в 507 аптеках
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Азитроміцин-Астрафарм
Капсули 500 мг №3
Астрафарм
від
81,59
грн
в 497 аптеках
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Форма випуску
гран. д/орал. сусп.
гран. д/п сусп. д/орал. прим.
капс.
ліофіл. д/р-ну д/ін.
ліофіл. д/р-ну д/інф.
пор. гран. д/орал. сусп.
пор. д/орал. сусп.
пор. д/р-ну д/інф.
пор. ліофіл. д/п р-ну д/інф.
табл.
табл. в/о
табл. в/о кишково-розч.
табл. в/плівк. обол.
табл. з модиф. вивільн.
табл. пролонг. в/плівк. обол.
табл. пролонг. дії, в/о
таблетки, що диспергуються
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Дозування
0.5 г
0.25 г
40 мг/мл
100 мг
100 мг/5 мл
125 мг
125 мг/5 мл
150 мг
175 мг/5 мл
200 мг/5 мл
250 мг
250 мг/5 мл
400 мг
500 мг
600 мг
1000 мг
1200 мг
1500 мг
1500000 МО
3000000 МО
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Пакування
банка 25.4 г
блістер
контейнер
контейнер 11.34 г
контейнер 11.74 г
контейнер 17.6 г
контурн. чарунк. уп.
стрип
фл.
фл. 15 мл
фл. 17.1 г
фл. 20 мл
фл. 24.8 г
фл. 30 мл
фл. 37.5 мл
фл. 60 мл
фл. 100 мл
фл. скляний 25.2 г
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Кількість штук в упаковці
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Виробник
ADAMED PHARMA S.A
ALEXPHARM
Abbott Laboratories GmbH
Ajanta
Ananta Medicare
Biotavia Pharm
Euro Lifecare
Hikma
KRKA d.d. Novo Mesto
M. Biotech Ltd.
Pharmascience
Ranbaxy
Sandoz
Zentiva
Євро Лайфкер
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Алембік Фармас'ютікалс Лімітед
Ананта Медікеар
Ананта Медікеар Лімітед
Астеллас Фарма Юроп
Астрафарм
Ауробіндо Фарма
Витамины
Гріндекс
Дарниця ФФ
Здоров'я ФК
КРКА
Київмедпрепарат
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
М.Біотек Лтд.
Маклеодс Фармасьютикалс
Медокемі Лтд
Містрал Кепітал Менеджмент
Нобель
Органосін Лайф Сайєнс
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
САН
Сановель
Санофі-Авентіс Україна
Сперко Украина
Сперко Україна
Сімпекс Фарма
Тева Украина
Тева Україна
Туліп Лаб.
Уорлд Медицин
Фармасайнс
Хемофарм
Червона зірка
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
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