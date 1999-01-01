Київ
Макроліди
J01F A06

Рокситроміцин

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01FМАКРОЛІДИ, ЛІНКОЗАМІДИ І СТРЕПТОГРАМІНИ
J01F AМакроліди
J01F A06Рокситроміцин
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Роксид 150
Роксид 150
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг №10
Алембік Фармас'ютікалс Лімітед
Немає в наявності
Роксид 150
Роксид 150
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг №100
Алембік Фармас'ютікалс Лімітед
Немає в наявності
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