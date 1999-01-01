Київ
Макроліди
J01F A06
Рокситроміцин
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01F
МАКРОЛІДИ, ЛІНКОЗАМІДИ І СТРЕПТОГРАМІНИ
J01F A
Макроліди
J01F A06
Рокситроміцин
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Роксид 150
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг №10
Алембік Фармас'ютікалс Лімітед
Немає в наявності
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Роксид 150
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг №100
Алембік Фармас'ютікалс Лімітед
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Пакування
контурн. чарунк. уп.
Кількість штук в упаковці
10
100
Виробник
Алембік Фармас'ютікалс Лімітед
Дарниця ФФ
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