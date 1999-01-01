Київ
Макроліди
J01F A01
Еритроміцин
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01F
МАКРОЛІДИ, ЛІНКОЗАМІДИ І СТРЕПТОГРАМІНИ
J01F A
Макроліди
J01F A01
Еритроміцин
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Еритроміцин
Таблетки 100 мг блістер в пачці №20
Борщагівський ХФЗ
від
42,50
грн
в 830 аптеках
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Форма випуску
табл.
табл. в/о кишково-розч.
Кількість штук в упаковці
10
20
Виробник
Витамины
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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