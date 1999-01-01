Київ
Макроліди
J01F A01

Еритроміцин

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01FМАКРОЛІДИ, ЛІНКОЗАМІДИ І СТРЕПТОГРАМІНИ
J01F AМакроліди
J01F A01Еритроміцин
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Еритроміцин
Еритроміцин
Таблетки 100 мг блістер в пачці №20
Борщагівський ХФЗ
від 42,50 грн
в 830 аптеках
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