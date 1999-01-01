Київ
Макроліди
J01F A10
Азитроміцин
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01F
МАКРОЛІДИ, ЛІНКОЗАМІДИ І СТРЕПТОГРАМІНИ
J01F A
Макроліди
J01F A10
Азитроміцин
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Сумамед®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №3
Teva
від
387,53
грн
в 981 аптеці
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Азимед®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №3
Корпорація Артеріум
від
173,94
грн
в 876 аптеках
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Сумамед® Форте
Порошок для оральної суспензії 1200 мг флакон 30 мл зі смаком полуниці №1
Тева Україна
від
382,32
грн
в 829 аптеках
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Сумамед® Форте
Порошок для оральної суспензії 600 мг флакон 15 мл зі смаком банану №1
Тева Україна
від
266,25
грн
в 796 аптеках
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Зоксі
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №3
Organosyn Life Sciences
від
145,36
грн
в 793 аптеках
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Сумамед®
Порошок для оральної суспензії 400 мг флакон 20 мл зі смаком полуниці №1
Тева Україна
від
277,06
грн
в 736 аптеках
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Азитроміцин Євро
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №3
від
98,40
грн
в 726 аптеках
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Азимед®
Порошок для оральної суспензії 200 мг/5 мл флакон 30 мл з калібрувальним шприцом і мірной ложкою №1
Корпорація Артеріум
від
210,90
грн
в 689 аптеках
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Сумамед® Форте
Порошок для оральної суспензії 1500 мг флакон 37.5 мл з дозуючим шприцом №1
Тева Україна
від
382,30
грн
в 672 аптеках
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Азитро Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №3
Sandoz
від
371,59
грн
в 661 аптеці
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Зиоміцин®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №3
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
120,47
грн
в 592 аптеках
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Азитро Сандоз®
Порошок для оральної суспензії 200 мг/5 мл флакон 24.8 г для приготування 30 мл суспензії №1
Sandoz
від
332,20
грн
в 546 аптеках
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Азитроміцин-Астрафарм
Капсули 250 мг №6
Астрафарм
від
99,33
грн
в 534 аптеках
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Азитро Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №6
Sandoz
від
594,40
грн
в 507 аптеках
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Азитроміцин-Астрафарм
Капсули 500 мг №3
Астрафарм
від
81,59
грн
в 497 аптеках
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Ормакс
Порошок для оральної суспензії 200 мг/5 мл контейнер 17.6 г для приготування 30 мл суспензії №1
Сперко Україна
від
293,91
грн
в 493 аптеках
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Азимед®
Порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 20 мл з калібрувальним шприцом і мірной ложкою №1
Корпорація Артеріум
від
62,07
грн
в 492 аптеках
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Ормакс
Порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл контейнер 11.34 г для приготування 20 мл суспензии №1
Сперко Україна
від
207,62
грн
в 478 аптеках
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Азитро Сандоз®
Порошок для оральної суспензії 200 мг/5 мл флакон 17.1 г для приготування 20 мл суспензии №1
Sandoz
від
282,72
грн
в 472 аптеках
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Азимед®
Капсули 250 мг блістер №6
Корпорація Артеріум
від
130,86
грн
в 461 аптеці
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Форма випуску
капс.
ліофіл. д/р-ну д/ін.
ліофіл. д/р-ну д/інф.
пор. гран. д/орал. сусп.
пор. д/орал. сусп.
пор. д/р-ну д/інф.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
таблетки, що диспергуються
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Дозування
0.5 г
0.25 г
40 мг/мл
100 мг/5 мл
125 мг
200 мг/5 мл
250 мг
400 мг
500 мг
600 мг
1000 мг
1200 мг
1500 мг
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Пакування
банка 25.4 г
блістер
контейнер
контейнер 11.34 г
контейнер 11.74 г
контейнер 17.6 г
контурн. чарунк. уп.
стрип
фл.
фл. 15 мл
фл. 17.1 г
фл. 20 мл
фл. 24.8 г
фл. 30 мл
фл. 37.5 мл
фл. скляний 25.2 г
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Кількість штук в упаковці
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Виробник
ADAMED PHARMA S.A
ALEXPHARM
Biotavia Pharm
Euro Lifecare
Hikma
KRKA d.d. Novo Mesto
M. Biotech Ltd.
Sandoz
Zentiva
Євро Лайфкер
Алембік Фармас'ютікалс Лімітед
Ананта Медікеар
Ананта Медікеар Лімітед
Астрафарм
Ауробіндо Фарма
Гріндекс
Дарниця ФФ
Здоров'я ФК
КРКА
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
М.Біотек Лтд.
Маклеодс Фармасьютикалс
Містрал Кепітал Менеджмент
Нобель
Органосін Лайф Сайєнс
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Санофі-Авентіс Україна
Сперко Украина
Сперко Україна
Тева Украина
Тева Україна
Туліп Лаб.
Уорлд Медицин
Фармасайнс
Хемофарм
Червона зірка
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
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