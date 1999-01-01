Київ
Макроліди
J01F A09

Кларитроміцин

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01FМАКРОЛІДИ, ЛІНКОЗАМІДИ І СТРЕПТОГРАМІНИ
J01F AМакроліди
J01F A09Кларитроміцин
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Фромілід®
Фромілід®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №14
КРКА
від 330,55 грн
в 816 аптеках
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Фромілід® Уно
Фромілід® Уно
Таблетки з модифікованим вивільненням 500 мг блістер №7
КРКА
від 227,95 грн
в 743 аптеках
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Кларитроміцин-Дарниця
Кларитроміцин-Дарниця
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг контурна чарункова упаковка №14
Дарниця ФФ
від 333,70 грн
в 581 аптеці
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Фромілід®
Фромілід®
Гранули для приготування суспензії д/орального застосування 250 мг/5 мл флакон для приготування 60 мл суспензії №1
КРКА
від 330,74 грн
в 511 аптеці
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Фромілід® Уно
Фромілід® Уно
Таблетки з модифікованим вивільненням 500 мг блістер №5
КРКА
від 191,76 грн
в 493 аптеках
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Кларитроміцин
Кларитроміцин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Київмедпрепарат
від 161,43 грн
в 488 аптеках
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Кларитроміцин-Здоров'я
Кларитроміцин-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №14
Корпорація Здоров'я
від 105,20 грн
в 396 аптеках
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Азиклар 500
Азиклар 500
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
Ананта Медікеар
від 266,04 грн
в 394 аптеках
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Фромілід®
Фромілід®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №14
КРКА
від 192,98 грн
в 386 аптеках
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Кларитроміцин-Астрафарм
Кларитроміцин-Астрафарм
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №14
Астрафарм
від 167,68 грн
в 384 аптеках
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Фромілід®
Фромілід®
Гранули для оральної суспензії 125 мг/5 мл флакон для приготування 60 мл суспензії №1
КРКА
від 267,44 грн
в 371 аптеці
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Кларитроміцин
Кларитроміцин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №10
Київмедпрепарат
від 109,77 грн
в 360 аптеках
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Кларитроміцин Ананта
Кларитроміцин Ананта
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Ананта Медікеар
від 174,50 грн
в 311 аптеці
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Кларитроміцин-Здоров'я
Кларитроміцин-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від 110,90 грн
в 289 аптеках
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Кларитроміцин-Здоров'я
Кларитроміцин-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від 72,00 грн
в 13 аптеках
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Клабакс OD
Клабакс OD
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
від 66,95 грн
в 10 аптеках
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Клабел® 500
Клабел® 500
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №14
Нобель
від 316,73 грн
в 2 аптеках інших міст
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Орадро
Орадро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №14
Уорлд Медицин
від 347,40 грн
в 1 аптеці інших міст
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Клацид®
Клацид®
Гранули для оральної суспензії 125 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Немає в наявності
Клацид® СР
Клацид® СР
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №14
Abbott Products GmbH
Немає в наявності
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