Київ
Макроліди
J01F A09
Кларитроміцин
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01F
МАКРОЛІДИ, ЛІНКОЗАМІДИ І СТРЕПТОГРАМІНИ
J01F A
Макроліди
J01F A09
Кларитроміцин
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Фромілід®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №14
КРКА
від
330,55
грн
в 816 аптеках
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Фромілід® Уно
Таблетки з модифікованим вивільненням 500 мг блістер №7
КРКА
від
227,95
грн
в 743 аптеках
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Кларитроміцин-Дарниця
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг контурна чарункова упаковка №14
Дарниця ФФ
від
333,70
грн
в 581 аптеці
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Фромілід®
Гранули для приготування суспензії д/орального застосування 250 мг/5 мл флакон для приготування 60 мл суспензії №1
КРКА
від
330,74
грн
в 511 аптеці
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Фромілід® Уно
Таблетки з модифікованим вивільненням 500 мг блістер №5
КРКА
від
191,76
грн
в 493 аптеках
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Кларитроміцин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Київмедпрепарат
від
161,43
грн
в 488 аптеках
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Кларитроміцин-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №14
Корпорація Здоров'я
від
105,20
грн
в 396 аптеках
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Азиклар 500
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
Ананта Медікеар
від
266,04
грн
в 394 аптеках
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Фромілід®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №14
КРКА
від
192,98
грн
в 386 аптеках
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Кларитроміцин-Астрафарм
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №14
Астрафарм
від
167,68
грн
в 384 аптеках
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Фромілід®
Гранули для оральної суспензії 125 мг/5 мл флакон для приготування 60 мл суспензії №1
КРКА
від
267,44
грн
в 371 аптеці
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Кларитроміцин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №10
Київмедпрепарат
від
109,77
грн
в 360 аптеках
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Кларитроміцин Ананта
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Ананта Медікеар
від
174,50
грн
в 311 аптеці
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Кларитроміцин-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від
110,90
грн
в 289 аптеках
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Кларитроміцин-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від
72,00
грн
в 13 аптеках
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Клабакс OD
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
від
66,95
грн
в 10 аптеках
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Клабел® 500
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №14
Нобель
від
316,73
грн
в 2 аптеках інших міст
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Орадро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №14
Уорлд Медицин
від
347,40
грн
в 1 аптеці інших міст
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Клацид®
Гранули для оральної суспензії 125 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Немає в наявності
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Клацид® СР
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №14
Abbott Products GmbH
Немає в наявності
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Форма випуску
гран. д/орал. сусп.
гран. д/п сусп. д/орал. прим.
пор. ліофіл. д/п р-ну д/інф.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. з модиф. вивільн.
табл. пролонг. в/плівк. обол.
табл. пролонг. дії, в/о
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Дозування
125 мг/5 мл
250 мг
250 мг/5 мл
500 мг
Пакування
блістер
контурн. чарунк. уп.
фл.
фл. 60 мл
фл. 100 мл
Кількість штук в упаковці
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Виробник
Abbott Laboratories GmbH
Ajanta
Ananta Medicare
Pharmascience
Ranbaxy
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Ананта Медікеар
Астрафарм
Дарниця ФФ
КРКА
Київмедпрепарат
Корпорація Здоров'я
Медокемі Лтд
Нобель
САН
Сановель
Уорлд Медицин
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