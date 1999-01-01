Київ
Макроліди
J01F A03

Мідекаміцин

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01FМАКРОЛІДИ, ЛІНКОЗАМІДИ І СТРЕПТОГРАМІНИ
J01F AМакроліди
J01F A03Мідекаміцин
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Макропен®
Макропен®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг №16
КРКА
від 146,31 грн
в 30 аптеках
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