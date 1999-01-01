Київ
Макроліди
J01F A03
Мідекаміцин
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01F
МАКРОЛІДИ, ЛІНКОЗАМІДИ І СТРЕПТОГРАМІНИ
J01F A
Макроліди
J01F A03
Мідекаміцин
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Макропен®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг №16
КРКА
від
146,31
грн
в 30 аптеках
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Форма випуску
гран. д/орал. сусп.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
175 мг/5 мл
400 мг
Пакування
фл.
Кількість штук в упаковці
1
16
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