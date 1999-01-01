Київ
Макроліди
J01F A02

Спіраміцин

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01FМАКРОЛІДИ, ЛІНКОЗАМІДИ І СТРЕПТОГРАМІНИ
J01F AМакроліди
J01F A02Спіраміцин
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Дораміцин
Дораміцин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 3000000 мо блістер №10
Уорлд Медицин
від 306,19 грн
в 468 аптеках
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Роваміцин®
Роваміцин®
Таблетки, вкриті оболонкою 1500000 мо блістер №16
Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
Роваміцин®
Роваміцин®
Таблетки, вкриті оболонкою 3000000 мо блістер №10
Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
Спірацин
Спірацин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1500000 мо блістер №10
Сімпекс Фарма
Немає в наявності
Спірацин
Спірацин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 3000000 мо блістер №10
Сімпекс Фарма
Немає в наявності
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