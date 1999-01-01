Київ
Макроліди
J01F A02
Спіраміцин
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01F
МАКРОЛІДИ, ЛІНКОЗАМІДИ І СТРЕПТОГРАМІНИ
J01F A
Макроліди
J01F A02
Спіраміцин
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Дораміцин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 3000000 мо блістер №10
Уорлд Медицин
від
306,19
грн
в 468 аптеках
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Роваміцин®
Таблетки, вкриті оболонкою 1500000 мо блістер №16
Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
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Роваміцин®
Таблетки, вкриті оболонкою 3000000 мо блістер №10
Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
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Спірацин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1500000 мо блістер №10
Сімпекс Фарма
Немає в наявності
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Спірацин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 3000000 мо блістер №10
Сімпекс Фарма
Немає в наявності
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Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
1500000 МО
3000000 МО
Кількість штук в упаковці
10
16
Виробник
Санофі-Авентіс Україна
Сімпекс Фарма
Уорлд Медицин
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