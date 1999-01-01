Київ
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
H02A B

Глюкокортикоїди

АТС Класифікація

HПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)

H02КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
H02AПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
H02A BГлюкокортикоїди
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Дексаметазон
Дексаметазон
Розчин для ін'єкцій 4 мг ампула 1 мл №25
КРКА
від 551,44 грн
в 976 аптеках
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Преднізолон-Дарниця
Преднізолон-Дарниця
Таблетки 5 мг контурна чарункова упаковка №40
Дарниця ФФ
від 165,14 грн
в 971 аптеці
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Флостерон
Флостерон
Суспензія для ін'єкцій ампула 1 мл №5
КРКА
від 1122,00 грн
в 956 аптеках
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Медрол
Медрол
Таблетки 4 мг флакон №30
Пфайзер Інк.
від 228,41 грн
в 939 аптеках
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Медрол
Медрол
Таблетки 16 мг блістер №50
Пфайзер Інк.
від 992,98 грн
в 906 аптеках
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Депос
Депос
Суспензія для ін'єкцій 7 мг/1мл ампула 1 мл блістер у пачці №5
Фармак
від 966,41 грн
в 896 аптеках
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Гідрокортизону ацетат
Гідрокортизону ацетат
Суспензія для ін'єкцій 2,5 % ампула 2 мл №10
Фармак
від 253,27 грн
в 885 аптеках
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Дипроспан®
Дипроспан®
Суспензія для ін'єкцій ампула 1 мл №5
Organon Central East Gmbh
від 1782,25 грн
в 882 аптеках
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Дексаметазон
Дексаметазон
Таблетки 0,5 мг блістер №10
КРКА
від 55,54 грн
в 865 аптеках
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Дексаметазон КРКА
Дексаметазон КРКА
Таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
від 522,90 грн
в 767 аптеках
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Дексаметазону фосфат
Дексаметазону фосфат
Розчин для ін'єкцій 4 мг/мл ампула 1 мл в пачці №10
Фармак
від 79,60 грн
в 732 аптеках
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Метипред
Метипред
Таблетки 16 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
від 682,37 грн
в 682 аптеках
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Рафт®
Рафт®
Розчин для ін'єкцій 4 мг/мл ампула 1 мл блістер у пачці №10
Фармак
від 112,98 грн
в 681 аптеці
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Метилпреднізолон-ФС
Метилпреднізолон-ФС
Таблетки 8 мг блістер №30
Асіно
від 230,24 грн
в 644 аптеках
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Метилпреднізолон-ФС
Метилпреднізолон-ФС
Таблетки 4 мг блістер №30
Асіно
від 166,39 грн
в 610 аптеках
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Гідрокортизон 10 мг Мібе®
Гідрокортизон 10 мг Мібе®
Таблетки 10 мг блістер №60
Мібе Україна
від 358,80 грн
в 606 аптеках
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Депос
Депос
Суспензія для ін'єкцій 7 мг/1мл шприц 1 мл з 2-ма голками №1
Фармак
від 272,21 грн
в 592 аптеках
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Бетафос
Бетафос
Суспензія для ін'єкцій 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
від 731,29 грн
в 588 аптеках
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Кеналог 40
Кеналог 40
Суспензія для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 1 мл блістер №5
КРКА
від 900,67 грн
в 571 аптеці
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Дексаметазон-4-Дарниця
Дексаметазон-4-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 4 мг/мл ампула 1 мл №25
Дарниця ФФ
від 408,31 грн
в 571 аптеці
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