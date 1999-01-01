Київ
Глюкокортикоїди
H02A B08
Тріамцинолон
АТС Класифікація
H
ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)
H02
КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
H02A
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
H02A B
Глюкокортикоїди
H02A B08
Тріамцинолон
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Форма випуску
сусп. д/ін.
табл.
Дозування
4 мг
40 мг/мл
Пакування
амп. 1 мл
Кількість штук в упаковці
5
50
Виробник
ADAMED PHARMA S.A
KRKA d.d. Novo Mesto
КРКА
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