Київ
Глюкокортикоїди
H02A B08

Тріамцинолон

АТС Класифікація

HПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)

H02КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
H02AПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
H02A BГлюкокортикоїди
H02A B08Тріамцинолон
Сортування: По популярності
Кеналог 40
Кеналог 40
Суспензія для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 1 мл блістер №5
КРКА
від 900,67 грн
в 571 аптеці
Знайти в аптеках
Полькортолон®
Полькортолон®
Таблетки 4 мг №50
Адамед Фарма
від 227,78 грн
в 479 аптеках
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране