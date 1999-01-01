Київ
Глюкокортикоїди
H02A B01
Бетаметазон
АТС Класифікація
H
ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)
H02
КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
H02A
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
H02A B
Глюкокортикоїди
H02A B01
Бетаметазон
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Флостерон
Суспензія для ін'єкцій ампула 1 мл №5
КРКА
від
1122,00
грн
в 956 аптеках
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Депос
Суспензія для ін'єкцій 7 мг/1мл ампула 1 мл блістер у пачці №5
Фармак
від
966,41
грн
в 896 аптеках
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Дипроспан®
Суспензія для ін'єкцій ампула 1 мл №5
Organon Central East Gmbh
від
1782,25
грн
в 882 аптеках
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Депос
Суспензія для ін'єкцій 7 мг/1мл шприц 1 мл з 2-ма голками №1
Фармак
від
272,21
грн
в 592 аптеках
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Бетафос
Суспензія для ін'єкцій 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
від
731,29
грн
в 588 аптеках
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Бетаспан®
Розчин для ін'єкцій 4 мг/мл ампула 1 мл у блістері у пачці №5
Фармак
від
259,18
грн
в 559 аптеках
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Дипроспан®
Суспензія для ін'єкцій шприц 1 мл з одной або двумя голками в пластиковому контейнері №1
Organon Central East Gmbh
від
378,07
грн
в 441 аптеці
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Бемедозон
Розчин для ін'єкцій 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Лекхім-Харків
від
274,60
грн
в 288 аптеках
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Целестон®
Розчин для ін'єкцій 4 мг ампула 1 мл №1
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/ін.
сусп. д/ін.
Дозування
4 мг
4 мг/мл
5 мг/мл + 2 мг/мл
7 мг/1мл
Пакування
амп. 1 мл
шприц 1 мл
Кількість штук в упаковці
1
5
100
Виробник
Organon Central East Gmbh
Schering-Plough Central East
КРКА
Лекхім-Харків
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Фармак
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