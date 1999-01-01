Київ
Глюкокортикоїди
H02A B01

Бетаметазон

АТС Класифікація

HПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)

H02КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
H02AПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
H02A BГлюкокортикоїди
H02A B01Бетаметазон
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Флостерон
Флостерон
Суспензія для ін'єкцій ампула 1 мл №5
КРКА
від 1122,00 грн
в 956 аптеках
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Депос
Депос
Суспензія для ін'єкцій 7 мг/1мл ампула 1 мл блістер у пачці №5
Фармак
від 966,41 грн
в 896 аптеках
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Дипроспан®
Дипроспан®
Суспензія для ін'єкцій ампула 1 мл №5
Organon Central East Gmbh
від 1782,25 грн
в 882 аптеках
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Депос
Депос
Суспензія для ін'єкцій 7 мг/1мл шприц 1 мл з 2-ма голками №1
Фармак
від 272,21 грн
в 592 аптеках
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Бетафос
Бетафос
Суспензія для ін'єкцій 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
від 731,29 грн
в 588 аптеках
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Бетаспан®
Бетаспан®
Розчин для ін'єкцій 4 мг/мл ампула 1 мл у блістері у пачці №5
Фармак
від 259,18 грн
в 559 аптеках
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Дипроспан®
Дипроспан®
Суспензія для ін'єкцій шприц 1 мл з одной або двумя голками в пластиковому контейнері №1
Organon Central East Gmbh
від 378,07 грн
в 441 аптеці
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Бемедозон
Бемедозон
Розчин для ін'єкцій 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Лекхім-Харків
від 274,60 грн
в 288 аптеках
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Целестон®
Целестон®
Розчин для ін'єкцій 4 мг ампула 1 мл №1
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
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