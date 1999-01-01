Київ
КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
H02A
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
АТС Класифікація
H
ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)
H02
КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
H02A
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
H02A A
Мінералокортикоїди
H02A B
Глюкокортикоїди
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Дексаметазон
Розчин для ін'єкцій 4 мг ампула 1 мл №25
КРКА
від
551,44
грн
в 976 аптеках
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Преднізолон-Дарниця
Таблетки 5 мг контурна чарункова упаковка №40
Дарниця ФФ
від
165,14
грн
в 971 аптеці
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Флостерон
Суспензія для ін'єкцій ампула 1 мл №5
КРКА
від
1122,00
грн
в 956 аптеках
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Медрол
Таблетки 4 мг флакон №30
Пфайзер Інк.
від
228,41
грн
в 939 аптеках
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Медрол
Таблетки 16 мг блістер №50
Пфайзер Інк.
від
992,98
грн
в 906 аптеках
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Депос
Суспензія для ін'єкцій 7 мг/1мл ампула 1 мл блістер у пачці №5
Фармак
від
966,41
грн
в 896 аптеках
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Гідрокортизону ацетат
Суспензія для ін'єкцій 2,5 % ампула 2 мл №10
Фармак
від
253,27
грн
в 885 аптеках
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Дипроспан®
Суспензія для ін'єкцій ампула 1 мл №5
Organon Central East Gmbh
від
1782,25
грн
в 882 аптеках
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Дексаметазон
Таблетки 0,5 мг блістер №10
КРКА
від
55,54
грн
в 865 аптеках
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Дексаметазон КРКА
Таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
від
522,90
грн
в 767 аптеках
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Дексаметазону фосфат
Розчин для ін'єкцій 4 мг/мл ампула 1 мл в пачці №10
Фармак
від
79,60
грн
в 732 аптеках
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Метипред
Таблетки 16 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
від
682,37
грн
в 682 аптеках
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Рафт®
Розчин для ін'єкцій 4 мг/мл ампула 1 мл блістер у пачці №10
Фармак
від
112,98
грн
в 681 аптеці
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Метилпреднізолон-ФС
Таблетки 8 мг блістер №30
Асіно
від
230,24
грн
в 644 аптеках
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Метилпреднізолон-ФС
Таблетки 4 мг блістер №30
Асіно
від
166,39
грн
в 610 аптеках
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Гідрокортизон 10 мг Мібе®
Таблетки 10 мг блістер №60
Мібе Україна
від
358,80
грн
в 606 аптеках
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Депос
Суспензія для ін'єкцій 7 мг/1мл шприц 1 мл з 2-ма голками №1
Фармак
від
272,21
грн
в 592 аптеках
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Бетафос
Суспензія для ін'єкцій 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
від
731,29
грн
в 588 аптеках
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Кеналог 40
Суспензія для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 1 мл блістер №5
КРКА
від
900,67
грн
в 571 аптеці
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Дексаметазон-4-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 4 мг/мл ампула 1 мл №25
Дарниця ФФ
від
408,31
грн
в 571 аптеці
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4 мг
4 мг/мл
5 мг
5 мг/мл + 2 мг/мл
7 мг/1мл
8 мг
10 мг
16 мг
20 мг
25 мг/мл
30 мг/мл
32 мг
40 мг/мл
100 мг
100 мг/2 мл
125 мг/2 мл
250 мг
500 мг
1000 мг
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Пакування
амп. 1 мл
амп. 2 мл
амп. в бліст. 2 мл
блістер
контурн. чарунк. уп.
фл.
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фл. Act-O-Vial
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Виробник
ADAMED PHARMA S.A
Abbot Arzneimittel
KRKA d.d. Novo Mesto
Organon Central East Gmbh
Rompharm Company Georgia LLC
Schering-Plough Central East
Trommsdorff GmbH & Co. KG
Асіно
Біолік Фарма
Дарниця ФФ
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
КРКА
Корпорація Здоров'я
Лекхім-Харків
Мібе Україна
Оріон Корпорейшн
Пфайзер Інк.
Стада
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Фармак
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