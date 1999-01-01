Київ
КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
H02A

ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

АТС Класифікація

HПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)

H02КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
H02AПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
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Дексаметазон
Дексаметазон
Розчин для ін'єкцій 4 мг ампула 1 мл №25
КРКА
від 551,44 грн
в 976 аптеках
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Преднізолон-Дарниця
Преднізолон-Дарниця
Таблетки 5 мг контурна чарункова упаковка №40
Дарниця ФФ
від 165,14 грн
в 971 аптеці
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Флостерон
Флостерон
Суспензія для ін'єкцій ампула 1 мл №5
КРКА
від 1122,00 грн
в 956 аптеках
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Медрол
Медрол
Таблетки 4 мг флакон №30
Пфайзер Інк.
від 228,41 грн
в 939 аптеках
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Медрол
Медрол
Таблетки 16 мг блістер №50
Пфайзер Інк.
від 992,98 грн
в 906 аптеках
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Депос
Депос
Суспензія для ін'єкцій 7 мг/1мл ампула 1 мл блістер у пачці №5
Фармак
від 966,41 грн
в 896 аптеках
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Гідрокортизону ацетат
Гідрокортизону ацетат
Суспензія для ін'єкцій 2,5 % ампула 2 мл №10
Фармак
від 253,27 грн
в 885 аптеках
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Дипроспан®
Дипроспан®
Суспензія для ін'єкцій ампула 1 мл №5
Organon Central East Gmbh
від 1782,25 грн
в 882 аптеках
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Дексаметазон
Дексаметазон
Таблетки 0,5 мг блістер №10
КРКА
від 55,54 грн
в 865 аптеках
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Дексаметазон КРКА
Дексаметазон КРКА
Таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
від 522,90 грн
в 767 аптеках
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Дексаметазону фосфат
Дексаметазону фосфат
Розчин для ін'єкцій 4 мг/мл ампула 1 мл в пачці №10
Фармак
від 79,60 грн
в 732 аптеках
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Метипред
Метипред
Таблетки 16 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
від 682,37 грн
в 682 аптеках
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Рафт®
Рафт®
Розчин для ін'єкцій 4 мг/мл ампула 1 мл блістер у пачці №10
Фармак
від 112,98 грн
в 681 аптеці
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Метилпреднізолон-ФС
Метилпреднізолон-ФС
Таблетки 8 мг блістер №30
Асіно
від 230,24 грн
в 644 аптеках
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Метилпреднізолон-ФС
Метилпреднізолон-ФС
Таблетки 4 мг блістер №30
Асіно
від 166,39 грн
в 610 аптеках
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Гідрокортизон 10 мг Мібе®
Гідрокортизон 10 мг Мібе®
Таблетки 10 мг блістер №60
Мібе Україна
від 358,80 грн
в 606 аптеках
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Депос
Депос
Суспензія для ін'єкцій 7 мг/1мл шприц 1 мл з 2-ма голками №1
Фармак
від 272,21 грн
в 592 аптеках
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Бетафос
Бетафос
Суспензія для ін'єкцій 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
від 731,29 грн
в 588 аптеках
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Кеналог 40
Кеналог 40
Суспензія для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 1 мл блістер №5
КРКА
від 900,67 грн
в 571 аптеці
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Дексаметазон-4-Дарниця
Дексаметазон-4-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 4 мг/мл ампула 1 мл №25
Дарниця ФФ
від 408,31 грн
в 571 аптеці
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