Київ
Глюкокортикоїди
H02A B06

Преднізолон

АТС Класифікація

HПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)

H02КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
H02AПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
H02A BГлюкокортикоїди
H02A B06Преднізолон
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Преднізолон-Дарниця
Преднізолон-Дарниця
Таблетки 5 мг контурна чарункова упаковка №40
Дарниця ФФ
від 165,14 грн
в 971 аптеці
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Преднізолон-Дарниця
Преднізолон-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 30 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №5
Дарниця ФФ
від 142,52 грн
в 480 аптеках
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Преднізолон-Дарниця
Преднізолон-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 30 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №3
Дарниця ФФ
від 101,64 грн
в 376 аптеках
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Преднізолон
Преднізолон
Розчин для ін'єкцій 30 мг/мл ампула 1 мл у блістері у пачці №5
ФЗ Біофарма
Немає в наявності
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