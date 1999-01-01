Київ
Глюкокортикоїди
H02A B06
Преднізолон
АТС Класифікація
H
ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)
H02
КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
H02A
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
H02A B
Глюкокортикоїди
H02A B06
Преднізолон
Сортування:
По популярності
Фільтр
Преднізолон-Дарниця
Таблетки 5 мг контурна чарункова упаковка №40
Дарниця ФФ
від
165,14
грн
в 971 аптеці
Знайти в аптеках
Преднізолон-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 30 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №5
Дарниця ФФ
від
142,52
грн
в 480 аптеках
Знайти в аптеках
Преднізолон-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 30 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №3
Дарниця ФФ
від
101,64
грн
в 376 аптеках
Знайти в аптеках
Преднізолон
Розчин для ін'єкцій 30 мг/мл ампула 1 мл у блістері у пачці №5
ФЗ Біофарма
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
р-н д/ін.
табл.
Дозування
5 мг
30 мг/мл
Пакування
амп. 1 мл
контурн. чарунк. уп.
Кількість штук в упаковці
3
5
40
Виробник
Дарниця ФФ
Стада
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню