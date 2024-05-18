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Бетаспан® розчин для ін'єкцій 4 мг/мл ампула 1 мл у блістері у пачці, №5 - Дніпро (Дніпропетровськ) (141611) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 206 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1), ампула (1)
336,69
Економія: -52,64 грн
284,05 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1), ампула (3)
324,48
Економія: -44,71 грн
279,77 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (1), ампула (3)
337,20
Економія: -49,00 грн
288,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: ампула (1)
410,80
Економія: -125,80 грн
285,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1), ампула (4)
335,49
Економія: -74,38 грн
261,11 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (1)
355,40
Економія: -67,20 грн
288,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
316,99
Економія: -31,89 грн
285,10 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (1), ампула (1)
389,80
Економія: -101,60 грн
288,20 грн
Аптека соціальних цін
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (2)
355,40
Економія: -67,20 грн
288,20 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (1), ампула (1)
406,60
Економія: -118,40 грн
288,20 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1), ампула (2)
322,62
Економія: -50,56 грн
272,06 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
211,45
Економія: -12,87 грн
198,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (290)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
302,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
317,99
Економія: -32,89 грн
285,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1), ампула (2)
308,99
Економія: -42,38 грн
266,61 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1), ампула (1)
337,20
Економія: -49,00 грн
288,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1), ампула (4)
335,65
Економія: -67,22 грн
268,43 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2), ампула (4)
297,47
Економія: -17,47 грн
280,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
310,89
Економія: -66,40 грн
244,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1), ампула (3)
278,34
Економія: -8,34 грн
270,00 грн