Київ
Глюкокортикоїди
H02A B02
Дексаметазон
АТС Класифікація
H
ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)
H02
КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
H02A
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
H02A B
Глюкокортикоїди
H02A B02
Дексаметазон
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Дексаметазон
Розчин для ін'єкцій 4 мг ампула 1 мл №25
КРКА
від
551,44
грн
в 976 аптеках
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Дексаметазон
Таблетки 0,5 мг блістер №10
КРКА
від
55,54
грн
в 865 аптеках
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Дексаметазон КРКА
Таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
від
522,90
грн
в 767 аптеках
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Дексаметазону фосфат
Розчин для ін'єкцій 4 мг/мл ампула 1 мл в пачці №10
Фармак
від
79,60
грн
в 732 аптеках
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Рафт®
Розчин для ін'єкцій 4 мг/мл ампула 1 мл блістер у пачці №10
Фармак
від
112,98
грн
в 681 аптеці
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Дексаметазон-4-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 4 мг/мл ампула 1 мл №25
Дарниця ФФ
від
408,31
грн
в 571 аптеці
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Дексаметазон
Таблетки 0,5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
від
22,08
грн
в 430 аптеках
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Дексаметазон-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
від
108,30
грн
в 426 аптеках
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Дексаметазон КРКА
Таблетки 20 мг блістер №10
КРКА
від
629,57
грн
в 411 аптеці
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Дексаметазон-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарниця ФФ
від
57,90
грн
в 398 аптеках
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Рафт®
Розчин для ін'єкцій 4 мг/мл ампула 2 мл блістер у пачці №10
Фармак
від
385,63
грн
в 325 аптеках
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Дексаметазон
Розчин для ін'єкцій 4 мг/мл ампула 1 мл блістер у пачці №5
Лекхім-Харків
від
42,04
грн
в 8 аптеках
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Дексаметазон
Розчин для ін'єкцій 4 мг/мл ампула 1 мл в пачці №5
Корпорація Здоров'я
від
26,00
грн
в 6 аптеках інших міст
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Дексаметазон
Розчин для ін'єкцій 4 мг/мл ампула 1 мл тм а+ №5
Лекхім-Харків
від
49,00
грн
в 2 аптеках
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Дексаметазон
Розчин для ін'єкцій 4 мг/мл ампула 1 мл в пачці №10
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Дексаметазон-Дарниця
Таблетки 0,5 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл.
Дозування
0.5 мг
4 мг
4 мг/мл
20 мг
Пакування
амп. 1 мл
амп. 2 мл
блістер
контурн. чарунк. уп.
Кількість штук в упаковці
5
10
25
30
50
100
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Виробник
Abbot Arzneimittel
Дарниця ФФ
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
КРКА
Корпорація Здоров'я
Лекхім-Харків
Фармак
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