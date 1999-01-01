Київ
Глюкокортикоїди
H02A B02

Дексаметазон

АТС Класифікація

HПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)

H02КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
H02AПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
H02A BГлюкокортикоїди
H02A B02Дексаметазон
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Дексаметазон
Дексаметазон
Розчин для ін'єкцій 4 мг ампула 1 мл №25
КРКА
від 551,44 грн
в 976 аптеках
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Дексаметазон
Дексаметазон
Таблетки 0,5 мг блістер №10
КРКА
від 55,54 грн
в 865 аптеках
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Дексаметазон КРКА
Дексаметазон КРКА
Таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
від 522,90 грн
в 767 аптеках
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Дексаметазону фосфат
Дексаметазону фосфат
Розчин для ін'єкцій 4 мг/мл ампула 1 мл в пачці №10
Фармак
від 79,60 грн
в 732 аптеках
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Рафт®
Рафт®
Розчин для ін'єкцій 4 мг/мл ампула 1 мл блістер у пачці №10
Фармак
від 112,98 грн
в 681 аптеці
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Дексаметазон-4-Дарниця
Дексаметазон-4-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 4 мг/мл ампула 1 мл №25
Дарниця ФФ
від 408,31 грн
в 571 аптеці
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Дексаметазон
Дексаметазон
Таблетки 0,5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
від 22,08 грн
в 430 аптеках
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Дексаметазон-Дарниця
Дексаметазон-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 4 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
від 108,30 грн
в 426 аптеках
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Дексаметазон КРКА
Дексаметазон КРКА
Таблетки 20 мг блістер №10
КРКА
від 629,57 грн
в 411 аптеці
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Дексаметазон-Дарниця
Дексаметазон-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 4 мг/мл ампула 1 мл №5
Дарниця ФФ
від 57,90 грн
в 398 аптеках
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Рафт®
Рафт®
Розчин для ін'єкцій 4 мг/мл ампула 2 мл блістер у пачці №10
Фармак
від 385,63 грн
в 325 аптеках
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Дексаметазон
Дексаметазон
Розчин для ін'єкцій 4 мг/мл ампула 1 мл блістер у пачці №5
Лекхім-Харків
від 42,04 грн
в 8 аптеках
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Дексаметазон
Дексаметазон
Розчин для ін'єкцій 4 мг/мл ампула 1 мл в пачці №5
Корпорація Здоров'я
від 26,00 грн
в 6 аптеках інших міст
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Дексаметазон
Дексаметазон
Розчин для ін'єкцій 4 мг/мл ампула 1 мл тм а+ №5
Лекхім-Харків
від 49,00 грн
в 2 аптеках
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Дексаметазон
Дексаметазон
Розчин для ін'єкцій 4 мг/мл ампула 1 мл в пачці №10
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Дексаметазон-Дарниця
Дексаметазон-Дарниця
Таблетки 0,5 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Немає в наявності
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