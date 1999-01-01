Київ
Глюкокортикоїди
H02A B09
Гідрокортизон
АТС Класифікація
H
ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)
H02
КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
H02A
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
H02A B
Глюкокортикоїди
H02A B09
Гідрокортизон
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Гідрокортизону ацетат
Суспензія для ін'єкцій 2,5 % ампула 2 мл №10
Фармак
від
253,27
грн
в 885 аптеках
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Гідрокортизон 10 мг Мібе®
Таблетки 10 мг блістер №60
Мібе Україна
від
358,80
грн
в 606 аптеках
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Солу-Кортеф
Порошок для розчину для ін'єкцій 100 мг флакон №1
Пфайзер Інк.
від
176,60
грн
в 335 аптеках
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Гідрокортизону ацетат
Суспензія для ін'єкцій 25 мг/мл ампули у блістері 2 мл пачка №10
Біолік Фарма
від
200,70
грн
в 317 аптеках
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Гідрокортизон Ромфарм
Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій 100 мг флакон №1
Rompharm Company Georgia LLC
від
85,00
грн
в 7 аптеках
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Солу-Кортеф
Порошок для розчину для ін'єкцій 100 мг флакон №25
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
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Солу-Кортеф
Порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій 100 мг/2 мл флакон act-o-vial №1
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
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Форма випуску
пор. д/р-ну д/ін.
пор. д/р-ну д/ін. або інф.
пор. та розч. д/р-ну д/ін.
сусп. д/ін.
табл.
Дозування
2.5 %
10 мг
25 мг/мл
100 мг
100 мг/2 мл
Пакування
амп. 2 мл
амп. в бліст. 2 мл
блістер
фл.
фл. Act-O-Vial
Кількість штук в упаковці
1
10
25
60
Виробник
Rompharm Company Georgia LLC
Біолік Фарма
Мібе Україна
Пфайзер Інк.
Фармак
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