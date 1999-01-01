Київ
Глюкокортикоїди
H02A B09

Гідрокортизон

АТС Класифікація

HПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)

H02КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
H02AПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
H02A BГлюкокортикоїди
H02A B09Гідрокортизон
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Гідрокортизону ацетат
Гідрокортизону ацетат
Суспензія для ін'єкцій 2,5 % ампула 2 мл №10
Фармак
від 253,27 грн
в 885 аптеках
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Гідрокортизон 10 мг Мібе®
Гідрокортизон 10 мг Мібе®
Таблетки 10 мг блістер №60
Мібе Україна
від 358,80 грн
в 606 аптеках
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Солу-Кортеф
Солу-Кортеф
Порошок для розчину для ін'єкцій 100 мг флакон №1
Пфайзер Інк.
від 176,60 грн
в 335 аптеках
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Гідрокортизону ацетат
Гідрокортизону ацетат
Суспензія для ін'єкцій 25 мг/мл ампули у блістері 2 мл пачка №10
Біолік Фарма
від 200,70 грн
в 317 аптеках
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Гідрокортизон Ромфарм
Гідрокортизон Ромфарм
Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій 100 мг флакон №1
Rompharm Company Georgia LLC
від 85,00 грн
в 7 аптеках
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Солу-Кортеф
Солу-Кортеф
Порошок для розчину для ін'єкцій 100 мг флакон №25
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
Солу-Кортеф
Солу-Кортеф
Порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій 100 мг/2 мл флакон act-o-vial №1
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
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