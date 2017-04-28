Виробник: Дарниця ФФПАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"
02093, Київ, вул. Бориспільска, 13
+380442077305
Азицин® Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, контурна чарункова упаковка, пачка, пачка, № 3 Дарниця ФФ
від 120,80 грн
від 489,47 грн
Амброксол-Дарниця Таблетки, 30 мг, контурна чарункова упаковка, пачка, пачка, № 20 Дарниця ФФ
від 27,56 грн
Амінокапронова кислота Порошок для орального застосування, 1 г, пакет, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 145,87 грн
від 130,60 грн
Амінокапронова кислота Розчин для інфузій, 50 мг/мл, пляшка, 100 мл, № 1 Новофарм-Біосинтез
від 60,50 грн
Аміодарон-Дарниця Таблетки, 200 мг, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 30 Дарниця ФФ
від 58,10 грн
Амлодипін-Дарниця Таблетки, 5 мг, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 20 Дарниця ФФ
від 11,34 грн
Амлодипін-Дарниця Таблетки, 10 мг, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 20 Дарниця ФФ
від 20,20 грн
від 16,17 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Азицин® Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, контурна чарункова упаковка, пачка, пачка, № 3 Дарниця ФФ
від 120,80 грн
від 489,47 грн
Амброксол-Дарниця Таблетки, 30 мг, контурна чарункова упаковка, пачка, пачка, № 20 Дарниця ФФ
від 27,56 грн
Амінокапронова кислота Порошок для орального застосування, 1 г, пакет, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 145,87 грн
від 130,60 грн
Амінокапронова кислота Розчин для інфузій, 50 мг/мл, пляшка, 100 мл, № 1 Новофарм-Біосинтез
від 60,50 грн
Аміодарон-Дарниця Таблетки, 200 мг, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 30 Дарниця ФФ
від 58,10 грн
Амлодипін-Дарниця Таблетки, 5 мг, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 20 Дарниця ФФ
від 11,34 грн
Амлодипін-Дарниця Таблетки, 10 мг, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 20 Дарниця ФФ
від 20,20 грн
від 16,17 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції