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Список виробниківДДарниця ФФ

Виробник: Дарниця ФФ

ПАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"
02093, Київ, вул. Бориспільска, 13
+380442077305
www.darnitsa.ua
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Знайдено: 18 препаратів
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій, 1,8 мг/мл, ампула, 1 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Дарниця ФФ
Адреналін-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 1,8 мг/мл, ампула, 1 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Дарниця ФФ
В 571 аптеці
від 109,69 грн
Ціни в аптеках
Азицин® таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, контурна чарункова упаковка, пачка, пачка, № 3; Дарниця ФФ
Азицин® Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, контурна чарункова упаковка, пачка, пачка, № 3 Дарниця ФФ
В 826 аптеках
від 120,80 грн
Ціни в аптеках
Алое екстракт рідкий-Дарниця екстракт рідкий для ін'єкцій, ампула, 1 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Дарниця ФФ
Алое екстракт рідкий-Дарниця Екстракт рідкий для ін'єкцій, ампула, 1 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Дарниця ФФ
В 932 аптеках
від 125,33 грн
Ціни в аптеках
Альфахолін® розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5; Дарниця ФФ
Альфахолін® Розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5 Дарниця ФФ
В 172 аптеках
від 446,10 грн
Ціни в аптеках
Альфахолін® розчин оральний, 600 мг/7 мл, флакон, 7 мл, № 10; Дарниця ФФ
Альфахолін® Розчин оральний, 600 мг/7 мл, флакон, 7 мл, № 10 Дарниця ФФ
В 410 аптеках
від 489,47 грн
Ціни в аптеках
Амброксол-Дарниця таблетки, 30 мг, контурна чарункова упаковка, пачка, пачка, № 20; Дарниця ФФ
Амброксол-Дарниця Таблетки, 30 мг, контурна чарункова упаковка, пачка, пачка, № 20 Дарниця ФФ
В 842 аптеках
від 27,56 грн
Ціни в аптеках
Амінокапронова кислота порошок для орального застосування, 1 г, пакет, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Амінокапронова кислота Порошок для орального застосування, 1 г, пакет, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 47 аптеках
від 145,87 грн
Ціни в аптеках
Амінокапронова кислота порошок для орального застосування, 1 г, саше, № 10; Исток-Плюс
Амінокапронова кислота Порошок для орального застосування, 1 г, саше, № 10 Исток-Плюс
В 352 аптеках
від 130,60 грн
Ціни в аптеках
Амінокапронова кислота розчин для інфузій, 50 мг/мл, пляшка, 100 мл, № 1; Новофарм-Біосинтез
Амінокапронова кислота Розчин для інфузій, 50 мг/мл, пляшка, 100 мл, № 1 Новофарм-Біосинтез
В 156 аптеках
від 60,50 грн
Ціни в аптеках
Амінокапронова кислота таблетки, 500 мг, контейнер, № 20; Фітофарм
Амінокапронова кислота Таблетки, 500 мг, контейнер, № 20 Фітофарм
В 1 аптеці
від 72,50 грн
Ціни в аптеках
Аміодарон-Дарниця таблетки, 200 мг, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 30; Дарниця ФФ
Аміодарон-Дарниця Таблетки, 200 мг, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 30 Дарниця ФФ
В 821 аптеці
від 58,10 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін-Дарниця таблетки, 5 мг, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 20; Дарниця ФФ
Амлодипін-Дарниця Таблетки, 5 мг, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 20 Дарниця ФФ
В 881 аптеці
від 11,34 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін-Дарниця таблетки, 10 мг, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 20; Дарниця ФФ
Амлодипін-Дарниця Таблетки, 10 мг, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 20 Дарниця ФФ
В 884 аптеках
від 20,20 грн
Ціни в аптеках
Анальгін-Дарниця розчин для ін'єкцій, 500 мг/мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Дарниця ФФ
Анальгін-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 500 мг/мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Дарниця ФФ
В 1178 аптеках
від 60,91 грн
Ціни в аптеках
Анальгін-Дарниця таблетки, 500 мг, контурна чарункова упаковка, № 10; Дарниця ФФ
Анальгін-Дарниця Таблетки, 500 мг, контурна чарункова упаковка, № 10 Дарниця ФФ
В 1217 аптеках
від 16,17 грн
Ціни в аптеках
Аргітек розчин для інфузій, 8 мг/мл, флакон, 250 мл, № 1; Дарниця ФФ
Аргітек Розчин для інфузій, 8 мг/мл, флакон, 250 мл, № 1 Дарниця ФФ
В 446 аптеках
від 92,40 грн
Ціни в аптеках
Аскорбінова кислота-Дарниця розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Дарниця ФФ
Аскорбінова кислота-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Дарниця ФФ
В 912 аптеках
від 37,80 грн
Ціни в аптеках
Аскорбінова кислота-Дарниця розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Дарниця ФФ
Аскорбінова кислота-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Дарниця ФФ
В 773 аптеках
від 48,97 грн
Ціни в аптеках
2 3 4 5 27
Стандартизація фармацевтичної продукції
02093, Київ, вул. Бориспільска, 13
+380442077305
www.darnitsa.ua
Знайдено: 18 препаратів
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій, 1,8 мг/мл, ампула, 1 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Дарниця ФФ
Адреналін-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 1,8 мг/мл, ампула, 1 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Дарниця ФФ
В 571 аптеці
від 109,69 грн
Ціни в аптеках
Азицин® таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, контурна чарункова упаковка, пачка, пачка, № 3; Дарниця ФФ
Азицин® Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, контурна чарункова упаковка, пачка, пачка, № 3 Дарниця ФФ
В 826 аптеках
від 120,80 грн
Ціни в аптеках
Алое екстракт рідкий-Дарниця екстракт рідкий для ін'єкцій, ампула, 1 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Дарниця ФФ
Алое екстракт рідкий-Дарниця Екстракт рідкий для ін'єкцій, ампула, 1 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Дарниця ФФ
В 932 аптеках
від 125,33 грн
Ціни в аптеках
Альфахолін® розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5; Дарниця ФФ
Альфахолін® Розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5 Дарниця ФФ
В 172 аптеках
від 446,10 грн
Ціни в аптеках
Альфахолін® розчин оральний, 600 мг/7 мл, флакон, 7 мл, № 10; Дарниця ФФ
Альфахолін® Розчин оральний, 600 мг/7 мл, флакон, 7 мл, № 10 Дарниця ФФ
В 410 аптеках
від 489,47 грн
Ціни в аптеках
Амброксол-Дарниця таблетки, 30 мг, контурна чарункова упаковка, пачка, пачка, № 20; Дарниця ФФ
Амброксол-Дарниця Таблетки, 30 мг, контурна чарункова упаковка, пачка, пачка, № 20 Дарниця ФФ
В 842 аптеках
від 27,56 грн
Ціни в аптеках
Амінокапронова кислота порошок для орального застосування, 1 г, пакет, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Амінокапронова кислота Порошок для орального застосування, 1 г, пакет, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 47 аптеках
від 145,87 грн
Ціни в аптеках
Амінокапронова кислота порошок для орального застосування, 1 г, саше, № 10; Исток-Плюс
Амінокапронова кислота Порошок для орального застосування, 1 г, саше, № 10 Исток-Плюс
В 352 аптеках
від 130,60 грн
Ціни в аптеках
Амінокапронова кислота розчин для інфузій, 50 мг/мл, пляшка, 100 мл, № 1; Новофарм-Біосинтез
Амінокапронова кислота Розчин для інфузій, 50 мг/мл, пляшка, 100 мл, № 1 Новофарм-Біосинтез
В 156 аптеках
від 60,50 грн
Ціни в аптеках
Амінокапронова кислота таблетки, 500 мг, контейнер, № 20; Фітофарм
Амінокапронова кислота Таблетки, 500 мг, контейнер, № 20 Фітофарм
В 1 аптеці
від 72,50 грн
Ціни в аптеках
Аміодарон-Дарниця таблетки, 200 мг, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 30; Дарниця ФФ
Аміодарон-Дарниця Таблетки, 200 мг, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 30 Дарниця ФФ
В 821 аптеці
від 58,10 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін-Дарниця таблетки, 5 мг, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 20; Дарниця ФФ
Амлодипін-Дарниця Таблетки, 5 мг, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 20 Дарниця ФФ
В 881 аптеці
від 11,34 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін-Дарниця таблетки, 10 мг, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 20; Дарниця ФФ
Амлодипін-Дарниця Таблетки, 10 мг, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 20 Дарниця ФФ
В 884 аптеках
від 20,20 грн
Ціни в аптеках
Анальгін-Дарниця розчин для ін'єкцій, 500 мг/мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Дарниця ФФ
Анальгін-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 500 мг/мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Дарниця ФФ
В 1178 аптеках
від 60,91 грн
Ціни в аптеках
Анальгін-Дарниця таблетки, 500 мг, контурна чарункова упаковка, № 10; Дарниця ФФ
Анальгін-Дарниця Таблетки, 500 мг, контурна чарункова упаковка, № 10 Дарниця ФФ
В 1217 аптеках
від 16,17 грн
Ціни в аптеках
Аргітек розчин для інфузій, 8 мг/мл, флакон, 250 мл, № 1; Дарниця ФФ
Аргітек Розчин для інфузій, 8 мг/мл, флакон, 250 мл, № 1 Дарниця ФФ
В 446 аптеках
від 92,40 грн
Ціни в аптеках
Аскорбінова кислота-Дарниця розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Дарниця ФФ
Аскорбінова кислота-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Дарниця ФФ
В 912 аптеках
від 37,80 грн
Ціни в аптеках
Аскорбінова кислота-Дарниця розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Дарниця ФФ
Аскорбінова кислота-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Дарниця ФФ
В 773 аптеках
від 48,97 грн
Ціни в аптеках
2 3 4 5 27
Стандартизація фармацевтичної продукції