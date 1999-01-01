Київ
Глюкокортикоїди
H02A B04
Метилпреднізолон
АТС Класифікація
H
ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)
H02
КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
H02A
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
H02A B
Глюкокортикоїди
H02A B04
Метилпреднізолон
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Медрол
Таблетки 4 мг флакон №30
Пфайзер Інк.
від
228,41
грн
в 939 аптеках
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Медрол
Таблетки 16 мг блістер №50
Пфайзер Інк.
від
992,98
грн
в 906 аптеках
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Метипред
Таблетки 16 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
від
682,37
грн
в 682 аптеках
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Метилпреднізолон-ФС
Таблетки 8 мг блістер №30
Асіно
від
230,24
грн
в 644 аптеках
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Метилпреднізолон-ФС
Таблетки 4 мг блістер №30
Асіно
від
166,39
грн
в 610 аптеках
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Медрол
Таблетки 32 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
від
506,79
грн
в 544 аптеках
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Метипред
Таблетки 4 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
від
249,35
грн
в 492 аптеках
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Солу-Медрол
Порошок для розчину для ін'єкцій 125 мг/2 мл флакон act-o-vial з розчинником 2 мл №1
Пфайзер Інк.
від
306,42
грн
в 439 аптеках
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Солу-Медрол
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 мг флакон з розчинником 7,8 мл №1
Пфайзер Інк.
від
597,82
грн
в 407 аптеках
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Солу-Медрол
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон з розчинником 15,6 мл №1
Пфайзер Інк.
від
1312,14
грн
в 407 аптеках
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Депо-Медрол
Суспензія для ін'єкцій 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Пфайзер Інк.
від
154,08
грн
в 399 аптеках
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Солу-Медрол
Порошок для розчину для ін'єкцій 40 мг/мл флакон act-o-vial з розчинником 1 мл №1
Пфайзер Інк.
від
263,07
грн
в 347 аптеках
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Метиром
Порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій 500 мг флакон розчинник у ампулі 7,8 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
від
376,70
грн
в 284 аптеках
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Метипред
Таблетки 4 мг флакон №100
Оріон Корпорейшн
від
553,00
грн
в 9 аптеках інших міст
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Метипред
Порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №1
Оріон Корпорейшн
Немає в наявності
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фл. 1 мл
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Виробник
Rompharm Company Georgia LLC
Асіно
Оріон Корпорейшн
Пфайзер Інк.
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