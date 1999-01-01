Київ
Глюкокортикоїди
H02A B04

Метилпреднізолон

АТС Класифікація

HПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)

H02КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
H02AПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
H02A BГлюкокортикоїди
H02A B04Метилпреднізолон
Сортування: По популярності
Медрол
Медрол
Таблетки 4 мг флакон №30
Пфайзер Інк.
від 228,41 грн
в 939 аптеках
Знайти в аптеках
Медрол
Медрол
Таблетки 16 мг блістер №50
Пфайзер Інк.
від 992,98 грн
в 906 аптеках
Знайти в аптеках
Метипред
Метипред
Таблетки 16 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
від 682,37 грн
в 682 аптеках
Знайти в аптеках
Метилпреднізолон-ФС
Метилпреднізолон-ФС
Таблетки 8 мг блістер №30
Асіно
від 230,24 грн
в 644 аптеках
Знайти в аптеках
Метилпреднізолон-ФС
Метилпреднізолон-ФС
Таблетки 4 мг блістер №30
Асіно
від 166,39 грн
в 610 аптеках
Знайти в аптеках
Медрол
Медрол
Таблетки 32 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
від 506,79 грн
в 544 аптеках
Знайти в аптеках
Метипред
Метипред
Таблетки 4 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
від 249,35 грн
в 492 аптеках
Знайти в аптеках
Солу-Медрол
Солу-Медрол
Порошок для розчину для ін'єкцій 125 мг/2 мл флакон act-o-vial з розчинником 2 мл №1
Пфайзер Інк.
від 306,42 грн
в 439 аптеках
Знайти в аптеках
Солу-Медрол
Солу-Медрол
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 мг флакон з розчинником 7,8 мл №1
Пфайзер Інк.
від 597,82 грн
в 407 аптеках
Знайти в аптеках
Солу-Медрол
Солу-Медрол
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон з розчинником 15,6 мл №1
Пфайзер Інк.
від 1312,14 грн
в 407 аптеках
Знайти в аптеках
Депо-Медрол
Депо-Медрол
Суспензія для ін'єкцій 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Пфайзер Інк.
від 154,08 грн
в 399 аптеках
Знайти в аптеках
Солу-Медрол
Солу-Медрол
Порошок для розчину для ін'єкцій 40 мг/мл флакон act-o-vial з розчинником 1 мл №1
Пфайзер Інк.
від 263,07 грн
в 347 аптеках
Знайти в аптеках
Метиром
Метиром
Порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій 500 мг флакон розчинник у ампулі 7,8 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
від 376,70 грн
в 284 аптеках
Знайти в аптеках
Метипред
Метипред
Таблетки 4 мг флакон №100
Оріон Корпорейшн
від 553,00 грн
в 9 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Метипред
Метипред
Порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №1
Оріон Корпорейшн
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране