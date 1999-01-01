Київ
Інші засоби, що застосовуються в урології
G04B X50**
Різні препарати, включаючи комбінації
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G04
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B X
Інші засоби, що застосовуються в урології
G04B X50**
Різні препарати, включаючи комбінації
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Уролесан®
Капсули блістер в пачці №40
Корпорація Артеріум
від
332,20
грн
в 991 аптеці
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Уролесан®
Краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл в пачці №1
Корпорація Артеріум
від
163,35
грн
в 964 аптеках
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Катарія
Гранули 4 г саше 5.6 г у коробці №6
Гледфарм
від
177,66
грн
в 948 аптеках
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Нефрофіт
Збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
від
79,12
грн
в 916 аптеках
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Канефрон® H
Краплі оральні флакон з дозуючим пристроєм 100 мл №1
Біонорика СЕ
від
183,00
грн
в 916 аптеках
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Вітапрост
Супозиторії ректальні контурна чарункова упаковка №10
Стада
від
567,90
грн
в 901 аптеці
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Канефрон® H
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Біонорика СЕ
від
398,45
грн
в 813 аптеках
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Урохолум®
Капсули 50 мг блістер №60
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
288,06
грн
в 705 аптеках
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Леспенефрил-Лубнифарм
Розчин оральний флакон 100 мл в пачці №1
Лубнифарм
від
237,33
грн
в 704 аптеках
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Гентос®
Краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Перріго Україна
від
545,84
грн
в 703 аптеках
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Уролесан®
Сироп флакон 180 мл №1
Корпорація Артеріум
від
224,11
грн
в 697 аптеках
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Уронефрон®
Краплі флакон 50 мл в пачці №1
Фармак
від
178,89
грн
в 695 аптеках
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Тринефрон-Здоров'я
Капсули блістер №60
Здоров'я ФК
від
166,93
грн
в 639 аптеках
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Нефродол®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
від
283,40
грн
в 632 аптеках
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Уро-Ваксом
Капсули 6 мг блістер №30
ОМ Фарма
від
547,11
грн
в 619 аптеках
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Нефрофіт
Збір пакет 100 г вкладений в пачку №1
Ейм
від
98,00
грн
в 601 аптеці
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Гентос®
Краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Перріго Україна
від
257,26
грн
в 572 аптеках
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Гентос®
Таблетки блістер №40
Перріго Україна
від
405,93
грн
в 570 аптеках
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Тринефрон-Здоров'я
Краплі оральні флакон 100 мл №1
Здоров'я ФК
від
172,71
грн
в 535 аптеках
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Трібестан
Таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №60
Софарма
від
741,51
грн
в 528 аптеках
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Форма випуску
гель
гран.
збір
капс.
капс. м'які кишково-розч.
крап.
крап. орал.
р-н д/ін.
р-н орал.
сироп
суп. ректал.
табл.
табл. в/о
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Дозування
4 г
6 мг
7.9 мл/10 мл
50 мг
200 мг
250 мг
300 мг
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Пакування
амп. 2.2 мл
блістер
контурн. чарунк. уп.
пакет 50 г
пакет 100 г
саше 5.6 г
туба 100 г
фл. 25 мл
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. 90 мл
фл. 100 мл
фл. 180 мл
фл. 600 мл
фл. з доз. пристр. 100 мл
фл. з крапельн. 20 мл
фл. з крапельн. 50 мл
фл. з крапельн. 100 мл
фл.-крапельн. 20 мл
фл.-крапельн. 25 мл
фл.-крапельн. 50 мл
фільтр-пакет 1.5 г
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Виробник
Alpen Pharma AG
Alpen Pharma GmbH
Grand Medical Group
OM Pharma
Pekana Naturheilmittel
Rowa Pharmaceuticals
esparma
Біонорика СЕ
ВАЛАРТИН ФАРМА
Гледфарм
Ейм
ЗАО "Лектравы"
Здоровье
Компания фармацевтическая Салютарис
Корпорация Артериум
Корпорація Артеріум
Лубнифарм
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ПЕРРИГО УКРАИНА ООО
Софарма
Стада
Сумифітофармація
Фармак
Хеель
Цефак
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