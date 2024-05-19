Афлазин® капсули 200 мг блістер, №30 - Київ (198711) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 471 аптеці
Подорожник
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека доброго дня
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Всього: блістер (3)
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Подорожник
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Біла ромашка
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А