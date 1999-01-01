Київ
Інші засоби, що застосовуються в урології
G04B X14
Дапоксетин
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G04
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B X
Інші засоби, що застосовуються в урології
G04B X14
Дапоксетин
Сортування:
По популярності
Фільтр
Лонграйд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №1
АЛТЕР ЕГО ФАРМА
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Лонграйд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №4
АЛТЕР ЕГО ФАРМА
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Лонграйд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №1
АЛТЕР ЕГО ФАРМА
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Лонграйд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №4
АЛТЕР ЕГО ФАРМА
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Пріліджи® 30мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №3
Универсальное агентство "Про-фарма"
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Пріліджи® 30мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №6
Универсальное агентство "Про-фарма"
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Пріліджи® 60мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №3
Универсальное агентство "Про-фарма"
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Пріліджи® 60мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №6
Универсальное агентство "Про-фарма"
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Дозування
30 мг
60 мг
Кількість штук в упаковці
1
3
4
6
Виробник
АЛТЕР ЕГО ФАРМА
ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
Уорлд Медицин
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню