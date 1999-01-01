Київ
Інші засоби, що застосовуються в урології
G04B X14

Дапоксетин

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G04ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04BЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B XІнші засоби, що застосовуються в урології
G04B X14Дапоксетин
Сортування: По популярності
Лонграйд
Лонграйд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №1
АЛТЕР ЕГО ФАРМА
Немає в наявності
Лонграйд
Лонграйд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №4
АЛТЕР ЕГО ФАРМА
Немає в наявності
Лонграйд
Лонграйд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №1
АЛТЕР ЕГО ФАРМА
Немає в наявності
Лонграйд
Лонграйд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №4
АЛТЕР ЕГО ФАРМА
Немає в наявності
Пріліджи® 30мг
Пріліджи® 30мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №3
Универсальное агентство "Про-фарма"
Немає в наявності
Пріліджи® 30мг
Пріліджи® 30мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №6
Универсальное агентство "Про-фарма"
Немає в наявності
Пріліджи® 60мг
Пріліджи® 60мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №3
Универсальное агентство "Про-фарма"
Немає в наявності
Пріліджи® 60мг
Пріліджи® 60мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №6
Универсальное агентство "Про-фарма"
Немає в наявності
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