Київ
ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ, МОНОКОМПОНЕНТНІ
C10A A

Інгібітори ГМГ КoА-редуктази

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C10ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
C10AГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ, МОНОКОМПОНЕНТНІ
C10A AІнгібітори ГМГ КoА-редуктази
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Клівас 20
Клівас 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Асіно
від 315,80 грн
в 932 аптеках
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Клівас 10
Клівас 10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Асіно
від 201,35 грн
в 929 аптеках
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Вазиліп®
Вазиліп®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №28
КРКА
від 34,52 грн
в 873 аптеках
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Вазиліп®
Вазиліп®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №28
КРКА
від 52,20 грн
в 867 аптеках
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Аторис®
Аторис®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №90
КРКА
від 668,18 грн
в 866 аптеках
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Крестор
Крестор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
АстраЗенека
від 625,70 грн
в 855 аптеках
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Розувастатин-Тева
Розувастатин-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Тева Україна
від 170,04 грн
в 855 аптеках
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Крестор
Крестор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №28
АстраЗенека
від 959,52 грн
в 853 аптеках
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Роксера®
Роксера®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №90
КРКА
від 510,84 грн
в 848 аптеках
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Аторис®
Аторис®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №90
КРКА
від 820,44 грн
в 848 аптеках
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Роксера®
Роксера®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №90
КРКА
від 783,63 грн
в 840 аптеках
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Симвастатин-Тева
Симвастатин-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Тева Україна
від 31,41 грн
в 835 аптеках
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Симвастатин-Тева
Симвастатин-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №30
Тева Україна
від 60,45 грн
в 816 аптеках
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Розуліп®
Розуліп®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Егіс
від 228,64 грн
в 815 аптеках
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Розістер®
Розістер®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 191,82 грн
в 815 аптеках
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Роксера®
Роксера®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №30
КРКА
від 389,40 грн
в 803 аптеках
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Крестор
Крестор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №28
АстраЗенека
від 314,04 грн
в 798 аптеках
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Аторис®
Аторис®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг №90
КРКА
від 1192,77 грн
в 785 аптеках
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Розістер®
Розістер®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 135,54 грн
в 777 аптеках
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Аторис®
Аторис®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
КРКА
від 231,18 грн
в 775 аптеках
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