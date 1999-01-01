Київ
ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ, МОНОКОМПОНЕНТНІ
C10A A
Інгібітори ГМГ КoА-редуктази
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C10
ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
C10A
ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ, МОНОКОМПОНЕНТНІ
C10A A
Інгібітори ГМГ КoА-редуктази
C10A A01
Симвастатин
C10A A05
Аторвастатин
C10A A07
Розувастатин
C10A A08
Пітавастатин
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Клівас 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Асіно
від
315,80
грн
в 932 аптеках
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Клівас 10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Асіно
від
201,35
грн
в 929 аптеках
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Вазиліп®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №28
КРКА
від
34,52
грн
в 873 аптеках
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Вазиліп®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №28
КРКА
від
52,20
грн
в 867 аптеках
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Аторис®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №90
КРКА
від
668,18
грн
в 866 аптеках
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Крестор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
АстраЗенека
від
625,70
грн
в 855 аптеках
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Розувастатин-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Тева Україна
від
170,04
грн
в 855 аптеках
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Крестор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №28
АстраЗенека
від
959,52
грн
в 853 аптеках
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Роксера®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №90
КРКА
від
510,84
грн
в 848 аптеках
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Аторис®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №90
КРКА
від
820,44
грн
в 848 аптеках
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Роксера®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №90
КРКА
від
783,63
грн
в 840 аптеках
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Симвастатин-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Тева Україна
від
31,41
грн
в 835 аптеках
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Симвастатин-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №30
Тева Україна
від
60,45
грн
в 816 аптеках
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Розуліп®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Егіс
від
228,64
грн
в 815 аптеках
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Розістер®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
191,82
грн
в 815 аптеках
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Роксера®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №30
КРКА
від
389,40
грн
в 803 аптеках
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Крестор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №28
АстраЗенека
від
314,04
грн
в 798 аптеках
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Аторис®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг №90
КРКА
від
1192,77
грн
в 785 аптеках
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Розістер®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
135,54
грн
в 777 аптеках
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Аторис®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
КРКА
від
231,18
грн
в 775 аптеках
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Виробник
Alembic Pharmaceuticals Limited
Alvogen IPCO
Apotex
Aurobindo Pharma
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Medopharm
Organon Central East Gmbh
Recordati Ireland Ltd
Rotapharm
Sandoz
Scan Biotech
Torrent
WORLD MEDICINE GROUP
ІнтерХім
Алкалоїд
Ананта Медікеар
Ананта Медікеар Лімітед
Артеріум Лтд
АстраЗенека
Асіно
Ауробіндо Фарма
Віатріс Спешелті ЛЛС
Гедеон Ріхтер
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Дарниця ФФ
Егіс
Зентіва
КРКА
Київський вітамінний завод
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Кусум
Майлан Лаб.
Маклеодс Фармасьютикалс
Медокемі Лтд
Мікро Лабс
Нобель
Орхід Кемікалс енд Фармасьютікалс Лімітед
Польфарма
Пфайзер Інк.
САН
Сандоз
Санофі
Санофі-Авентіс Україна
Тева
Тева Украина
Тева Україна
Фарма Інтернешенал
Фармак
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