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Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг, №30 - Київ (55947) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 874 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
328,00
Економія: -24,00 грн
304,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (3), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
328,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
328,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
303,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
339,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
299,11 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
339,87 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
328,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (7)
328,00
Економія: -24,00 грн
304,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
425,50
Економія: -108,14 грн
317,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
290,24 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
431,00
Економія: -109,15 грн
321,85 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
328,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
328,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
328,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (4), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
328,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
337,69
Економія: -32,64 грн
305,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
350,67 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
328,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
397,80
Економія: -91,33 грн
306,47 грн