Київ
Інгібітори ГМГ КoА-редуктази
C10A A07

Розувастатин

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C10ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
C10AГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ, МОНОКОМПОНЕНТНІ
C10A AІнгібітори ГМГ КoА-редуктази
C10A A07Розувастатин
Сортування: По популярності
Клівас 20
Клівас 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Асіно
від 315,80 грн
в 932 аптеках
Знайти в аптеках
Клівас 10
Клівас 10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Асіно
від 201,35 грн
в 929 аптеках
Знайти в аптеках
Крестор
Крестор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
АстраЗенека
від 625,70 грн
в 855 аптеках
Знайти в аптеках
Розувастатин-Тева
Розувастатин-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Тева Україна
від 170,04 грн
в 855 аптеках
Знайти в аптеках
Крестор
Крестор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №28
АстраЗенека
від 959,52 грн
в 853 аптеках
Знайти в аптеках
Роксера®
Роксера®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №90
КРКА
від 510,84 грн
в 848 аптеках
Знайти в аптеках
Роксера®
Роксера®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №90
КРКА
від 783,63 грн
в 840 аптеках
Знайти в аптеках
Розістер®
Розістер®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 191,82 грн
в 815 аптеках
Знайти в аптеках
Розуліп®
Розуліп®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Егіс
від 228,64 грн
в 815 аптеках
Знайти в аптеках
Роксера®
Роксера®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №30
КРКА
від 389,40 грн
в 803 аптеках
Знайти в аптеках
Крестор
Крестор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №28
АстраЗенека
від 314,04 грн
в 798 аптеках
Знайти в аптеках
Розістер®
Розістер®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 135,54 грн
в 777 аптеках
Знайти в аптеках
Розуліп®
Розуліп®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №28
Егіс
від 353,48 грн
в 765 аптеках
Знайти в аптеках
Розувастатин-Дарниця
Розувастатин-Дарниця
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
від 141,89 грн
в 750 аптеках
Знайти в аптеках
Розувастатин-Дарниця
Розувастатин-Дарниця
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг контурна чарункова упаковка №30
від 200,86 грн
в 743 аптеках
Знайти в аптеках
Озалекс®
Озалекс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №28
КУСУМ ФАРМ ООО
від 199,17 грн
в 742 аптеках
Знайти в аптеках
Озалекс®
Озалекс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
КУСУМ ФАРМ ООО
від 131,47 грн
в 724 аптеках
Знайти в аптеках
Ромазик
Ромазик
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Польфарма
від 255,68 грн
в 716 аптеках
Знайти в аптеках
Роксера®
Роксера®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №90
КРКА
від 667,57 грн
в 712 аптеках
Знайти в аптеках
Роксера®
Роксера®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №90
КРКА
від 444,78 грн
в 707 аптеках
Знайти в аптеках
12345
ГоловнаКошикОбране