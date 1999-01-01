Київ
Інгібітори ГМГ КoА-редуктази
C10A A07
Розувастатин
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C10
ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
C10A
ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ, МОНОКОМПОНЕНТНІ
C10A A
Інгібітори ГМГ КoА-редуктази
C10A A07
Розувастатин
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Клівас 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Асіно
від
315,80
грн
в 932 аптеках
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Клівас 10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Асіно
від
201,35
грн
в 929 аптеках
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Крестор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
АстраЗенека
від
625,70
грн
в 855 аптеках
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Розувастатин-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Тева Україна
від
170,04
грн
в 855 аптеках
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Крестор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №28
АстраЗенека
від
959,52
грн
в 853 аптеках
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Роксера®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №90
КРКА
від
510,84
грн
в 848 аптеках
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Роксера®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №90
КРКА
від
783,63
грн
в 840 аптеках
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Розістер®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
191,82
грн
в 815 аптеках
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Розуліп®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Егіс
від
228,64
грн
в 815 аптеках
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Роксера®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №30
КРКА
від
389,40
грн
в 803 аптеках
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Крестор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №28
АстраЗенека
від
314,04
грн
в 798 аптеках
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Розістер®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
135,54
грн
в 777 аптеках
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Розуліп®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №28
Егіс
від
353,48
грн
в 765 аптеках
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Розувастатин-Дарниця
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
від
141,89
грн
в 750 аптеках
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Розувастатин-Дарниця
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг контурна чарункова упаковка №30
від
200,86
грн
в 743 аптеках
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Озалекс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №28
КУСУМ ФАРМ ООО
від
199,17
грн
в 742 аптеках
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Озалекс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
КУСУМ ФАРМ ООО
від
131,47
грн
в 724 аптеках
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Ромазик
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Польфарма
від
255,68
грн
в 716 аптеках
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Роксера®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №90
КРКА
від
667,57
грн
в 712 аптеках
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Роксера®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №90
КРКА
від
444,78
грн
в 707 аптеках
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Форма випуску
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табл. в/плівк. обол.
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Пакування
блістер
контурн. чарунк. уп.
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Виробник
Alembic Pharmaceuticals Limited
Alvogen IPCO
Aurobindo Pharma
Sandoz
Scan Biotech
Torrent
WORLD MEDICINE GROUP
ІнтерХім
Ананта Медікеар
Артеріум Лтд
АстраЗенека
Асіно
Гедеон Ріхтер
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Дарниця ФФ
Егіс
КРКА
Київський вітамінний завод
Корпорація Артеріум
Кусум
Майлан Лаб.
Маклеодс Фармасьютикалс
Медокемі Лтд
Мікро Лабс
Польфарма
САН
Санофі-Авентіс Україна
Тева
Тева Україна
Фармак
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