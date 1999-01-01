Київ
Інгібітори ГМГ КoА-редуктази
C10A A08
Пітавастатин
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C10
ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
C10A
ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ, МОНОКОМПОНЕНТНІ
C10A A
Інгібітори ГМГ КoА-редуктази
C10A A08
Пітавастатин
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Лівазо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер №30
Recordati Ireland Ltd
від
768,53
грн
в 502 аптеках
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Лівазо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №30
Recordati Ireland Ltd
від
605,71
грн
в 353 аптеках
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Лівазо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер №100
Recordati Ireland Ltd
від
1836,90
грн
в 332 аптеках
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Лівазо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 мг блістер №30
Recordati Ireland Ltd
від
975,00
грн
в 254 аптеках
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