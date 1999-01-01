Київ
Інгібітори ГМГ КoА-редуктази
C10A A08

Пітавастатин

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C10ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
C10AГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ, МОНОКОМПОНЕНТНІ
C10A AІнгібітори ГМГ КoА-редуктази
C10A A08Пітавастатин
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Лівазо
Лівазо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер №30
Recordati Ireland Ltd
від 768,53 грн
в 502 аптеках
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Лівазо
Лівазо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №30
Recordati Ireland Ltd
від 605,71 грн
в 353 аптеках
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Лівазо
Лівазо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер №100
Recordati Ireland Ltd
від 1836,90 грн
в 332 аптеках
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Лівазо
Лівазо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 мг блістер №30
Recordati Ireland Ltd
від 975,00 грн
в 254 аптеках
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