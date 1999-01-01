Київ
Інгібітори ГМГ КoА-редуктази
C10A A05
Аторвастатин
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C10
ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
C10A
ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ, МОНОКОМПОНЕНТНІ
C10A A
Інгібітори ГМГ КoА-редуктази
C10A A05
Аторвастатин
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Аторис®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №90
КРКА
від
668,18
грн
в 866 аптеках
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Аторис®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №90
КРКА
від
820,44
грн
в 848 аптеках
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Аторис®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг №90
КРКА
від
1192,77
грн
в 785 аптеках
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Аторис®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
КРКА
від
231,18
грн
в 775 аптеках
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Аторис®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
КРКА
від
320,79
грн
в 764 аптеках
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Лівостор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
119,50
грн
в 743 аптеках
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Лівостор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
157,88
грн
в 737 аптеках
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Аторвакор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Фармак
від
169,00
грн
в 713 аптеках
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Етсет®
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
КУСУМ ФАРМ ООО
від
143,96
грн
в 697 аптеках
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Аторвастатин 20 Ананта
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Ананта Медікеар
від
127,80
грн
в 677 аптеках
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Аторвастатин-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Тева Україна
від
221,60
грн
в 633 аптеках
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Лівостор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
249,56
грн
в 624 аптеках
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Аторвастатин 10 Ананта
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Ананта Медікеар
від
90,18
грн
в 622 аптеках
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Аторвастерол
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №30
Польфарма
від
283,45
грн
в 604 аптеках
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Аторвакор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №30
Фармак
від
252,49
грн
в 599 аптеках
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Аторвастатин-Дарниця
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контурна чарункова упаковка №28
Дарниця ФФ
від
96,60
грн
в 597 аптеках
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Етсет®
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
КУСУМ ФАРМ ООО
від
115,93
грн
в 586 аптеках
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Лівостор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №70
Київський вітамінний завод
від
313,83
грн
в 574 аптеках
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Ліпримар®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
від
292,41
грн
в 559 аптеках
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Аторис®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №90
КРКА
від
370,26
грн
в 557 аптеках
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Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
10 мг
20 мг
30 мг
40 мг
80 мг
Пакування
банка
блістер
контурн. чарунк. уп.
стрип
Кількість штук в упаковці
6
10
15
20
28
30
40
60
70
84
90
100
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