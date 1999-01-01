Київ
Інгібітори ГМГ КoА-редуктази
C10A A05

Аторвастатин

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C10ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
C10AГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ, МОНОКОМПОНЕНТНІ
C10A AІнгібітори ГМГ КoА-редуктази
C10A A05Аторвастатин
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Аторис®
Аторис®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №90
КРКА
від 668,18 грн
в 866 аптеках
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Аторис®
Аторис®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №90
КРКА
від 820,44 грн
в 848 аптеках
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Аторис®
Аторис®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг №90
КРКА
від 1192,77 грн
в 785 аптеках
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Аторис®
Аторис®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
КРКА
від 231,18 грн
в 775 аптеках
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Аторис®
Аторис®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
КРКА
від 320,79 грн
в 764 аптеках
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Лівостор
Лівостор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 119,50 грн
в 743 аптеках
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Лівостор
Лівостор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 157,88 грн
в 737 аптеках
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Аторвакор®
Аторвакор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Фармак
від 169,00 грн
в 713 аптеках
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Етсет®
Етсет®
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
КУСУМ ФАРМ ООО
від 143,96 грн
в 697 аптеках
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Аторвастатин 20 Ананта
Аторвастатин 20 Ананта
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Ананта Медікеар
від 127,80 грн
в 677 аптеках
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Аторвастатин-Тева
Аторвастатин-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Тева Україна
від 221,60 грн
в 633 аптеках
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Лівостор
Лівостор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 249,56 грн
в 624 аптеках
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Аторвастатин 10 Ананта
Аторвастатин 10 Ананта
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Ананта Медікеар
від 90,18 грн
в 622 аптеках
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Аторвастерол
Аторвастерол
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №30
Польфарма
від 283,45 грн
в 604 аптеках
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Аторвакор®
Аторвакор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №30
Фармак
від 252,49 грн
в 599 аптеках
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Аторвастатин-Дарниця
Аторвастатин-Дарниця
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контурна чарункова упаковка №28
Дарниця ФФ
від 96,60 грн
в 597 аптеках
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Етсет®
Етсет®
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
КУСУМ ФАРМ ООО
від 115,93 грн
в 586 аптеках
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Лівостор
Лівостор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №70
Київський вітамінний завод
від 313,83 грн
в 574 аптеках
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Ліпримар®
Ліпримар®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
від 292,41 грн
в 559 аптеках
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Аторис®
Аторис®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №90
КРКА
від 370,26 грн
в 557 аптеках
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