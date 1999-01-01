Київ
Інгібітори ГМГ КoА-редуктази
C10A A01
Симвастатин
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C10
ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
C10A
ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ, МОНОКОМПОНЕНТНІ
C10A A
Інгібітори ГМГ КoА-редуктази
C10A A01
Симвастатин
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Вазиліп®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №28
КРКА
від
34,52
грн
в 873 аптеках
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Вазиліп®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №28
КРКА
від
52,20
грн
в 867 аптеках
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Симвастатин-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Тева Україна
від
31,41
грн
в 835 аптеках
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Симвастатин-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №30
Тева Україна
від
60,45
грн
в 816 аптеках
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Симвастатин Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Сандоз
від
48,00
грн
в 590 аптеках
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Аллеста®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Алкалоїд
від
26,35
грн
в 490 аптеках
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Вазостат-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Корпорація Здоров'я
від
20,80
грн
в 357 аптеках
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Симвастатин Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №30
Сандоз
від
59,26
грн
в 327 аптеках
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Аллеста®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №30
Алкалоїд
від
34,00
грн
в 270 аптеках
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Вазостат-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Корпорація Здоров'я
від
32,96
грн
в 148 аптеках
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Вазостат-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг №30
Корпорація Здоров'я
від
69,84
грн
в 91 аптеці
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Вабадин® 40 мг
Таблетки, вкриті оболонкою 40 мг №28
Менаріні Груп
Немає в наявності
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Вабадин® 40 мг
Таблетки, вкриті оболонкою 40 мг №28
Менаріні Груп
Немає в наявності
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Вазиліп®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
КРКА
Немає в наявності
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Вабадин® 40 мг
Таблетки, вкриті оболонкою 40 мг №28
Менаріні Груп
Немає в наявності
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Вазиліп®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №84
КРКА
Немає в наявності
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Вабадин® 20 мг
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг №28
Менаріні Груп
Немає в наявності
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Вазиліп®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №84
КРКА
Немає в наявності
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Вабадин® 20 мг
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг №28
Менаріні Груп
Немає в наявності
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КРКА
Корпорація Здоров'я
Сандоз
Тева Украина
Тева Україна
Фарма Інтернешенал
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