Київ
Інгібітори ГМГ КoА-редуктази
C10A A01

Симвастатин

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C10ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
C10AГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ, МОНОКОМПОНЕНТНІ
C10A AІнгібітори ГМГ КoА-редуктази
C10A A01Симвастатин
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Вазиліп®
Вазиліп®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №28
КРКА
від 34,52 грн
в 873 аптеках
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Вазиліп®
Вазиліп®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №28
КРКА
від 52,20 грн
в 867 аптеках
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Симвастатин-Тева
Симвастатин-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Тева Україна
від 31,41 грн
в 835 аптеках
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Симвастатин-Тева
Симвастатин-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №30
Тева Україна
від 60,45 грн
в 816 аптеках
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Симвастатин Сандоз®
Симвастатин Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Сандоз
від 48,00 грн
в 590 аптеках
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Аллеста®
Аллеста®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Алкалоїд
від 26,35 грн
в 490 аптеках
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Вазостат-Здоров'я
Вазостат-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Корпорація Здоров'я
від 20,80 грн
в 357 аптеках
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Симвастатин Сандоз®
Симвастатин Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №30
Сандоз
від 59,26 грн
в 327 аптеках
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Аллеста®
Аллеста®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №30
Алкалоїд
від 34,00 грн
в 270 аптеках
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Вазостат-Здоров'я
Вазостат-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Корпорація Здоров'я
від 32,96 грн
в 148 аптеках
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Вазостат-Здоров'я
Вазостат-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг №30
Корпорація Здоров'я
від 69,84 грн
в 91 аптеці
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Вабадин® 40 мг
Вабадин® 40 мг
Таблетки, вкриті оболонкою 40 мг №28
Менаріні Груп
Немає в наявності
Вабадин® 40 мг
Вабадин® 40 мг
Таблетки, вкриті оболонкою 40 мг №28
Менаріні Груп
Немає в наявності
Вазиліп®
Вазиліп®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
КРКА
Немає в наявності
Вабадин® 40 мг
Вабадин® 40 мг
Таблетки, вкриті оболонкою 40 мг №28
Менаріні Груп
Немає в наявності
Вазиліп®
Вазиліп®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №84
КРКА
Немає в наявності
Вабадин® 20 мг
Вабадин® 20 мг
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг №28
Менаріні Груп
Немає в наявності
Вазиліп®
Вазиліп®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №84
КРКА
Немає в наявності
Вабадин® 20 мг
Вабадин® 20 мг
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг №28
Менаріні Груп
Немає в наявності
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