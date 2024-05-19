Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ, МОНОКОМПОНЕНТНІІнгібітори ГМГ КoА-редуктазиАторвастатинАторис®Ціни в аптеках

Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг, №90 - Київ (62408) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1027 аптеках
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
842,00
Економія: -44,00 грн
798,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
842,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (6)
842,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
794,34 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (4)
880,11 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
879,03 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
794,34 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
886,59 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
842,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
842,00
Економія: -44,00 грн
798,00 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
978,20
Економія: -107,67 грн
870,53 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
766,82 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
844,74 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
1030,00
Економія: -220,12 грн
809,88 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
842,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
842,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
889,45 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (6)
842,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
872,73
Економія: -78,53 грн
794,20 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
876,15 грн