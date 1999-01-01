Київ
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
C09B A

Інгібітори АПФ і діуретики

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09BКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
C09B AІнгібітори АПФ і діуретики
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Каптопрес-Дарниця
Каптопрес-Дарниця
Таблетки контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
від 79,61 грн
в 994 аптеках
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Каптопрес 12,5-Дарниця
Каптопрес 12,5-Дарниця
Таблетки контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
від 99,51 грн
в 965 аптеках
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Ліпразид 10
Ліпразид 10
Таблетки блістер в пачці №30
Борщагівський ХФЗ
від 79,04 грн
в 964 аптеках
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Ліпразид 20
Ліпразид 20
Таблетки блістер в пачці №30
Борщагівський ХФЗ
від 100,89 грн
в 946 аптеках
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Ко-Пренеса®
Ко-Пренеса®
Таблетки 4 мг + 1,25 мг блістер №90
КРКА
від 611,28 грн
в 937 аптеках
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Ко-Пренеса®
Ко-Пренеса®
Таблетки 8 мг + 2,5 мг блістер №90
КРКА
від 694,71 грн
в 937 аптеках
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Енап®-Н
Енап®-Н
Таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
від 261,20 грн
в 902 аптеках
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Нормопрес
Нормопрес
Таблетки №20
Київський вітамінний завод
від 59,87 грн
в 874 аптеках
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Ноліпрел® аргінін
Ноліпрел® аргінін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг + 0,625 мг контейнер №30
Серв'є
від 262,88 грн
в 868 аптеках
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Еналозид® 25
Еналозид® 25
Таблетки блістер №30
Фармак
від 121,13 грн
в 854 аптеках
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Еналозид® 12,5
Еналозид® 12,5
Таблетки блістер №30
Фармак
від 74,70 грн
в 848 аптеках
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Енап®-HL
Енап®-HL
Таблетки 10 мг + 12,5 мг блістер №60
КРКА
від 228,00 грн
в 827 аптеках
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Ко-Пренеса®
Ко-Пренеса®
Таблетки 4 мг + 1,25 мг блістер №30
КРКА
від 264,70 грн
в 796 аптеках
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Періндопрес® Дуо
Періндопрес® Дуо
Таблетки 4 мг + 1,25 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 199,91 грн
в 793 аптеках
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Ко-Пренеса®
Ко-Пренеса®
Таблетки 8 мг + 2,5 мг блістер №30
КРКА
від 273,90 грн
в 792 аптеках
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Енап® 20 HL
Енап® 20 HL
Таблетки 20 мг + 12,5 мг блістер №20
КРКА
від 142,40 грн
в 787 аптеках
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Ноліпрел® Бі-форте
Ноліпрел® Бі-форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 2,5 мг контейнер №90
Серв'є
від 742,00 грн
в 778 аптеках
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Ко-Пренелія®
Ко-Пренелія®
Таблетки 8 мг + 2,5 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
від 180,78 грн
в 772 аптеках
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Періндопрес® Дуо
Періндопрес® Дуо
Таблетки 8 мг + 2,5 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 233,48 грн
в 757 аптеках
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Ко-Пренелія®
Ко-Пренелія®
Таблетки 4 мг + 1,25 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
від 166,20 грн
в 755 аптеках
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