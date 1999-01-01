Київ
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
C09B A
Інгібітори АПФ і діуретики
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09B
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
C09B A
Інгібітори АПФ і діуретики
C09B A01
Каптоприл і діуретики
C09B A02
Еналаприл і діуретики
C09B A03
Лізиноприл та діуретики
C09B A04
Периндоприл і діуретики
C09B A05
Раміприл та діуретики
C09B A15
Зофеноприл та діуретики
Сортування:
По популярності
Фільтр
Каптопрес-Дарниця
Таблетки контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
від
79,61
грн
в 994 аптеках
Знайти в аптеках
Каптопрес 12,5-Дарниця
Таблетки контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
від
99,51
грн
в 965 аптеках
Знайти в аптеках
Ліпразид 10
Таблетки блістер в пачці №30
Борщагівський ХФЗ
від
79,04
грн
в 964 аптеках
Знайти в аптеках
Ліпразид 20
Таблетки блістер в пачці №30
Борщагівський ХФЗ
від
100,89
грн
в 946 аптеках
Знайти в аптеках
Ко-Пренеса®
Таблетки 4 мг + 1,25 мг блістер №90
КРКА
від
611,28
грн
в 937 аптеках
Знайти в аптеках
Ко-Пренеса®
Таблетки 8 мг + 2,5 мг блістер №90
КРКА
від
694,71
грн
в 937 аптеках
Знайти в аптеках
Енап®-Н
Таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
від
261,20
грн
в 902 аптеках
Знайти в аптеках
Нормопрес
Таблетки №20
Київський вітамінний завод
від
59,87
грн
в 874 аптеках
Знайти в аптеках
Ноліпрел® аргінін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг + 0,625 мг контейнер №30
Серв'є
від
262,88
грн
в 868 аптеках
Знайти в аптеках
Еналозид® 25
Таблетки блістер №30
Фармак
від
121,13
грн
в 854 аптеках
Знайти в аптеках
Еналозид® 12,5
Таблетки блістер №30
Фармак
від
74,70
грн
в 848 аптеках
Знайти в аптеках
Енап®-HL
Таблетки 10 мг + 12,5 мг блістер №60
КРКА
від
228,00
грн
в 827 аптеках
Знайти в аптеках
Ко-Пренеса®
Таблетки 4 мг + 1,25 мг блістер №30
КРКА
від
264,70
грн
в 796 аптеках
Знайти в аптеках
Періндопрес® Дуо
Таблетки 4 мг + 1,25 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
199,91
грн
в 793 аптеках
Знайти в аптеках
Ко-Пренеса®
Таблетки 8 мг + 2,5 мг блістер №30
КРКА
від
273,90
грн
в 792 аптеках
Знайти в аптеках
Енап® 20 HL
Таблетки 20 мг + 12,5 мг блістер №20
КРКА
від
142,40
грн
в 787 аптеках
Знайти в аптеках
Ноліпрел® Бі-форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 2,5 мг контейнер №90
Серв'є
від
742,00
грн
в 778 аптеках
Знайти в аптеках
Ко-Пренелія®
Таблетки 8 мг + 2,5 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
від
180,78
грн
в 772 аптеках
Знайти в аптеках
Періндопрес® Дуо
Таблетки 8 мг + 2,5 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
233,48
грн
в 757 аптеках
Знайти в аптеках
Ко-Пренелія®
Таблетки 4 мг + 1,25 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
від
166,20
грн
в 755 аптеках
Знайти в аптеках
1
2
3
4
5
6
Форма випуску
табл.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
2 мг + 0.625 мг
2.5 мг + 0.625 мг
2.5 мг + 12.5 мг
4 мг + 1.25 мг
5 мг + 1.25 мг
5 мг + 12.5 мг
5 мг + 25 мг
8 мг + 2.5 мг
10 мг + 2.5 мг
10 мг + 12.5 мг
10 мг + 25 мг
20 мг + 12.5 мг
+
Показати всі
Пакування
блістер
комбі-уп.
контейнер
контурн. чарунк. уп.
Кількість штук в упаковці
10
14
20
21
28
30
45
60
90
Показати всі
Виробник
Alkaloid
Bosnalijek
Egis
IPCA
KRKA d.d. Novo Mesto
Menarini Group
Organon Central East Gmbh
Propharma International
SUN
Sandoz
Servier
Stada
Xantis Pharma
Апотекс
Асино Украина
Астрафарм
Гедеон Ріхтер
Гледфарм
Гленмарк
Дарниця ФФ
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Київський вітамінний завод
Корпорація Артеріум
Медокемі Лтд
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Мікрохім
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Санофі-Авентіс Україна
Серв'є
Тева Украина
Тева Україна
Фармак
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню