Київ
Інгібітори АПФ і діуретики
C09B A15
Зофеноприл та діуретики
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09B
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
C09B A
Інгібітори АПФ і діуретики
C09B A15
Зофеноприл та діуретики
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Зокардіс® Плюс 30/12,5
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
248,00
грн
в 342 аптеках
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