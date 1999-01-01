Київ
Інгібітори АПФ і діуретики
C09B A01
Каптоприл і діуретики
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09B
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
C09B A
Інгібітори АПФ і діуретики
C09B A01
Каптоприл і діуретики
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Каптопрес-Дарниця
Таблетки контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
від
79,61
грн
в 994 аптеках
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Каптопрес 12,5-Дарниця
Таблетки контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
від
99,51
грн
в 965 аптеках
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Нормопрес
Таблетки №20
Київський вітамінний завод
від
59,87
грн
в 874 аптеках
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Капотіазид®
Таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
від
52,90
грн
в 4 аптеках інших міст
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Пакування
блістер
контурн. чарунк. уп.
Виробник
Дарниця ФФ
Київський вітамінний завод
Корпорація Артеріум
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