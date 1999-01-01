Київ
Інгібітори АПФ і діуретики
C09B A01

Каптоприл і діуретики

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09BКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
C09B AІнгібітори АПФ і діуретики
C09B A01Каптоприл і діуретики
Сортування: По популярності
Каптопрес-Дарниця
Каптопрес-Дарниця
Таблетки контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
від 79,61 грн
в 994 аптеках
Знайти в аптеках
Каптопрес 12,5-Дарниця
Каптопрес 12,5-Дарниця
Таблетки контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
від 99,51 грн
в 965 аптеках
Знайти в аптеках
Нормопрес
Нормопрес
Таблетки №20
Київський вітамінний завод
від 59,87 грн
в 874 аптеках
Знайти в аптеках
Капотіазид®
Капотіазид®
Таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
від 52,90 грн
в 4 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране