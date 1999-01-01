Київ
Інгібітори АПФ і діуретики
C09B A05
Раміприл та діуретики
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09B
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
C09B A
Інгібітори АПФ і діуретики
C09B A05
Раміприл та діуретики
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Тритаце Плюс® 10 мг/12,5 мг
Таблетки 10 мг + 12,5 мг №28
Санофі-Авентіс Україна
від
367,00
грн
в 603 аптеках
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Рамізес® Ком
Таблетки 5 мг + 25 мг блістер №30
Фармак
від
130,14
грн
в 582 аптеках
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Хартил®-H
Таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
від
290,86
грн
в 554 аптеках
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Рамімед® Комбі
Таблетки 5 мг + 25 мг №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
213,00
грн
в 442 аптеках
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Рамізес® Ком
Таблетки 10 мг + 12,5 мг блістер №30
Фармак
від
277,43
грн
в 405 аптеках
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Рамізес® Ком
Таблетки 5 мг + 12,5 мг блістер №30
Фармак
від
214,08
грн
в 371 аптеці
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Амприл® HD
Таблетки 5 мг + 25 мг блістер №30
КРКА
від
348,35
грн
в 335 аптеках
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Амприл® HL
Таблетки 2,5 мг + 12,5 мг блістер №30
КРКА
від
125,89
грн
в 320 аптеках
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Тритаце Плюс® 5 мг/12,5 мг
Таблетки 5 мг + 12,5 мг №28
Санофі-Авентіс Україна
від
214,86
грн
в 13 аптеках інших міст
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Лацеран НСТ
Таблетки 5 мг + 25 мг блістер №21
САН
від
139,60
грн
в 2 аптеках
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Превенкор Плюс
Таблетки 5 мг + 25 мг блістер №30
Апотекс
Немає в наявності
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Рамі Сандоз® Композитум
Таблетки 5 мг + 25 мг блістер №30
Sandoz
Немає в наявності
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Рамізес® Ком
Таблетки 2,5 мг + 12,5 мг блістер №30
Фармак
Немає в наявності
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Рамаг H
Таблетки 2,5 мг + 12,5 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Немає в наявності
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Превенкор Плюс
Таблетки 10 мг + 12,5 мг блістер №30
Апотекс
Немає в наявності
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Рамаг H
Таблетки 5 мг + 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Немає в наявності
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Рамізес® Ком
Таблетки 10 мг + 25 мг блістер №30
Фармак
Немає в наявності
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Превенкор Плюс
Таблетки 2,5 мг + 12,5 мг блістер №30
Апотекс
Немає в наявності
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Лацеран НСТ
Таблетки 2,5 мг + 12,5 мг блістер №21
САН
Немає в наявності
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1
2
Дозування
2.5 мг + 12.5 мг
5 мг + 12.5 мг
5 мг + 25 мг
10 мг + 12.5 мг
10 мг + 25 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
20
21
28
30
Виробник
Egis
KRKA d.d. Novo Mesto
Propharma International
SUN
Sandoz
Xantis Pharma
Апотекс
Асино Украина
Медокемі Лтд
Санофі-Авентіс Україна
Фармак
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