Київ
Інгібітори АПФ і діуретики
C09B A05

Раміприл та діуретики

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09BКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
C09B AІнгібітори АПФ і діуретики
C09B A05Раміприл та діуретики
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Тритаце Плюс® 10 мг/12,5 мг
Тритаце Плюс® 10 мг/12,5 мг
Таблетки 10 мг + 12,5 мг №28
Санофі-Авентіс Україна
від 367,00 грн
в 603 аптеках
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Рамізес® Ком
Рамізес® Ком
Таблетки 5 мг + 25 мг блістер №30
Фармак
від 130,14 грн
в 582 аптеках
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Хартил®-H
Хартил®-H
Таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
від 290,86 грн
в 554 аптеках
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Рамімед® Комбі
Рамімед® Комбі
Таблетки 5 мг + 25 мг №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 213,00 грн
в 442 аптеках
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Рамізес® Ком
Рамізес® Ком
Таблетки 10 мг + 12,5 мг блістер №30
Фармак
від 277,43 грн
в 405 аптеках
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Рамізес® Ком
Рамізес® Ком
Таблетки 5 мг + 12,5 мг блістер №30
Фармак
від 214,08 грн
в 371 аптеці
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Амприл® HD
Амприл® HD
Таблетки 5 мг + 25 мг блістер №30
КРКА
від 348,35 грн
в 335 аптеках
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Амприл® HL
Амприл® HL
Таблетки 2,5 мг + 12,5 мг блістер №30
КРКА
від 125,89 грн
в 320 аптеках
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Тритаце Плюс® 5 мг/12,5 мг
Тритаце Плюс® 5 мг/12,5 мг
Таблетки 5 мг + 12,5 мг №28
Санофі-Авентіс Україна
від 214,86 грн
в 13 аптеках інших міст
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Лацеран НСТ
Лацеран НСТ
Таблетки 5 мг + 25 мг блістер №21
САН
від 139,60 грн
в 2 аптеках
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Превенкор Плюс
Превенкор Плюс
Таблетки 5 мг + 25 мг блістер №30
Апотекс
Немає в наявності
Рамі Сандоз® Композитум
Рамі Сандоз® Композитум
Таблетки 5 мг + 25 мг блістер №30
Sandoz
Немає в наявності
Рамізес® Ком
Рамізес® Ком
Таблетки 2,5 мг + 12,5 мг блістер №30
Фармак
Немає в наявності
Рамаг H
Рамаг H
Таблетки 2,5 мг + 12,5 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Немає в наявності
Превенкор Плюс
Превенкор Плюс
Таблетки 10 мг + 12,5 мг блістер №30
Апотекс
Немає в наявності
Рамаг H
Рамаг H
Таблетки 5 мг + 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Немає в наявності
Рамізес® Ком
Рамізес® Ком
Таблетки 10 мг + 25 мг блістер №30
Фармак
Немає в наявності
Превенкор Плюс
Превенкор Плюс
Таблетки 2,5 мг + 12,5 мг блістер №30
Апотекс
Немає в наявності
Лацеран НСТ
Лацеран НСТ
Таблетки 2,5 мг + 12,5 мг блістер №21
САН
Немає в наявності
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