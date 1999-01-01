Київ
Інгібітори АПФ і діуретики
C09B A04
Периндоприл і діуретики
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09B
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
C09B A
Інгібітори АПФ і діуретики
C09B A04
Периндоприл і діуретики
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Ко-Пренеса®
Таблетки 8 мг + 2,5 мг блістер №90
КРКА
від
694,71
грн
в 937 аптеках
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Ко-Пренеса®
Таблетки 4 мг + 1,25 мг блістер №90
КРКА
від
611,28
грн
в 937 аптеках
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Ноліпрел® аргінін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг + 0,625 мг контейнер №30
Серв'є
від
262,88
грн
в 868 аптеках
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Ко-Пренеса®
Таблетки 4 мг + 1,25 мг блістер №30
КРКА
від
264,70
грн
в 796 аптеках
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Періндопрес® Дуо
Таблетки 4 мг + 1,25 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
199,91
грн
в 793 аптеках
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Ко-Пренеса®
Таблетки 8 мг + 2,5 мг блістер №30
КРКА
від
273,90
грн
в 792 аптеках
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Ноліпрел® Бі-форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 2,5 мг контейнер №90
Серв'є
від
742,00
грн
в 778 аптеках
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Ко-Пренелія®
Таблетки 8 мг + 2,5 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
від
180,78
грн
в 772 аптеках
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Періндопрес® Дуо
Таблетки 8 мг + 2,5 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
233,48
грн
в 757 аптеках
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Ко-Пренелія®
Таблетки 4 мг + 1,25 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
від
166,20
грн
в 755 аптеках
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Ноліпрел® аргінін форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 1,25 мг контейнер №30
Серв'є
від
296,38
грн
в 688 аптеках
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Ін-Алітер
Таблетки блістер 4 мг/1,25 мг №30
Мікрохім
від
185,38
грн
в 622 аптеках
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Ін-Алітер
Таблетки блістер 8 мг/2,5 мг №30
Мікрохім
від
174,45
грн
в 615 аптеках
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Ноліпрел® Бі-форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 2,5 мг контейнер №30
Серв'є
від
309,94
грн
в 385 аптеках
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Кордерія Дуо
Таблетки 8 мг + 2,5 мг блістер №30
Фармак
від
192,81
грн
в 369 аптеках
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Кордерія Дуо
Таблетки 4 мг + 1,25 мг блістер №30
Фармак
від
187,14
грн
в 341 аптеці
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Кордерія Дуо
Таблетки 2 мг + 0,625 мг блістер №30
Фармак
від
144,59
грн
в 326 аптеках
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Ко-Пренеса®
Таблетки 2 мг + 0,625 мг блістер №30
КРКА
від
197,70
грн
в 32 аптеках
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Ін-Алітер
Таблетки блістер 2 мг/0,625 мг №30
Мікрохім
від
171,98
грн
в 12 аптеках
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Форма випуску
табл.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
2 мг + 0.625 мг
2.5 мг + 0.625 мг
4 мг + 1.25 мг
5 мг + 1.25 мг
8 мг + 2.5 мг
10 мг + 2.5 мг
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Пакування
блістер
контейнер
Кількість штук в упаковці
14
20
30
60
90
Виробник
KRKA d.d. Novo Mesto
Sandoz
Servier
Гленмарк
Дарниця ФФ
Корпорація Артеріум
Мікрохім
Серв'є
Тева Україна
Фармак
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