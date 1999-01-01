Київ
Інгібітори АПФ і діуретики
C09B A04

Периндоприл і діуретики

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09BКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
C09B AІнгібітори АПФ і діуретики
C09B A04Периндоприл і діуретики
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Ко-Пренеса®
Ко-Пренеса®
Таблетки 8 мг + 2,5 мг блістер №90
КРКА
від 694,71 грн
в 937 аптеках
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Ко-Пренеса®
Ко-Пренеса®
Таблетки 4 мг + 1,25 мг блістер №90
КРКА
від 611,28 грн
в 937 аптеках
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Ноліпрел® аргінін
Ноліпрел® аргінін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг + 0,625 мг контейнер №30
Серв'є
від 262,88 грн
в 868 аптеках
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Ко-Пренеса®
Ко-Пренеса®
Таблетки 4 мг + 1,25 мг блістер №30
КРКА
від 264,70 грн
в 796 аптеках
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Періндопрес® Дуо
Періндопрес® Дуо
Таблетки 4 мг + 1,25 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 199,91 грн
в 793 аптеках
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Ко-Пренеса®
Ко-Пренеса®
Таблетки 8 мг + 2,5 мг блістер №30
КРКА
від 273,90 грн
в 792 аптеках
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Ноліпрел® Бі-форте
Ноліпрел® Бі-форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 2,5 мг контейнер №90
Серв'є
від 742,00 грн
в 778 аптеках
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Ко-Пренелія®
Ко-Пренелія®
Таблетки 8 мг + 2,5 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
від 180,78 грн
в 772 аптеках
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Періндопрес® Дуо
Періндопрес® Дуо
Таблетки 8 мг + 2,5 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 233,48 грн
в 757 аптеках
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Ко-Пренелія®
Ко-Пренелія®
Таблетки 4 мг + 1,25 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
від 166,20 грн
в 755 аптеках
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Ноліпрел® аргінін форте
Ноліпрел® аргінін форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 1,25 мг контейнер №30
Серв'є
від 296,38 грн
в 688 аптеках
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Ін-Алітер
Ін-Алітер
Таблетки блістер 4 мг/1,25 мг №30
Мікрохім
від 185,38 грн
в 622 аптеках
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Ін-Алітер
Ін-Алітер
Таблетки блістер 8 мг/2,5 мг №30
Мікрохім
від 174,45 грн
в 615 аптеках
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Ноліпрел® Бі-форте
Ноліпрел® Бі-форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 2,5 мг контейнер №30
Серв'є
від 309,94 грн
в 385 аптеках
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Кордерія Дуо
Кордерія Дуо
Таблетки 8 мг + 2,5 мг блістер №30
Фармак
від 192,81 грн
в 369 аптеках
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Кордерія Дуо
Кордерія Дуо
Таблетки 4 мг + 1,25 мг блістер №30
Фармак
від 187,14 грн
в 341 аптеці
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Кордерія Дуо
Кордерія Дуо
Таблетки 2 мг + 0,625 мг блістер №30
Фармак
від 144,59 грн
в 326 аптеках
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Ко-Пренеса®
Ко-Пренеса®
Таблетки 2 мг + 0,625 мг блістер №30
КРКА
від 197,70 грн
в 32 аптеках
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Ін-Алітер
Ін-Алітер
Таблетки блістер 2 мг/0,625 мг №30
Мікрохім
від 171,98 грн
в 12 аптеках
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