Київ
Інгібітори АПФ і діуретики
C09B A03

Лізиноприл та діуретики

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09BКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
C09B AІнгібітори АПФ і діуретики
C09B A03Лізиноприл та діуретики
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Ліпразид 10
Ліпразид 10
Таблетки блістер в пачці №30
Борщагівський ХФЗ
від 79,04 грн
в 964 аптеках
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Ліпразид 20
Ліпразид 20
Таблетки блістер в пачці №30
Борщагівський ХФЗ
від 100,89 грн
в 946 аптеках
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Статорем®-H
Статорем®-H
Таблетки 20 мг + 12,5 мг блістер №28
Гледфарм
від 105,00 грн
в 404 аптеках
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Лізопрес 20
Лізопрес 20
Таблетки 20 мг + 12,5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 88,47 грн
в 382 аптеках
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Ко-Диротон®
Ко-Диротон®
Таблетки 10 мг + 12,5 мг №30
Гедеон Ріхтер
від 203,75 грн
в 309 аптеках
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Ко-Диротон®
Ко-Диротон®
Таблетки 20 мг + 12,5 мг №30
Гедеон Ріхтер
від 490,80 грн
в 288 аптеках
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Лізопрес 10
Лізопрес 10
Таблетки 10 мг + 12,5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 52,15 грн
в 205 аптеках
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Лізотіазид-Тева
Лізотіазид-Тева
Таблетки 10 мг + 12,5 мг блістер №30
Тева Україна
від 44,30 грн
в 130 аптеках
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Лізотіазид-Тева
Лізотіазид-Тева
Таблетки 20 мг + 12,5 мг блістер №30
Тева Україна
від 63,65 грн
в 41 аптеці
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Лізиноприл-H
Лізиноприл-H
Таблетки 10 мг + 12,5 мг блістер №30
Астрафарм
від 81,44 грн
в 26 аптеках
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Лізиноприл-H
Лізиноприл-H
Таблетки 20 мг + 12,5 мг блістер №30
Астрафарм
від 90,75 грн
в 18 аптеках
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Ко-Диротон®
Ко-Диротон®
Таблетки 10 мг + 12,5 мг №10
Гедеон Ріхтер
від 215,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Лізиноприл-H
Лізиноприл-H
Таблетки 20 мг + 12,5 мг блістер тм tabula vita №30
Астрафарм
Немає в наявності
Лізиноприл H-Тева
Лізиноприл H-Тева
Таблетки 10 мг + 12,5 мг блістер №30
Тева Україна
Немає в наявності
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