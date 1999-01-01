Київ
Інгібітори АПФ і діуретики
C09B A03
Лізиноприл та діуретики
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09B
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
C09B A
Інгібітори АПФ і діуретики
C09B A03
Лізиноприл та діуретики
Сортування:
По популярності
Фільтр
Ліпразид 10
Таблетки блістер в пачці №30
Борщагівський ХФЗ
від
79,04
грн
в 964 аптеках
Знайти в аптеках
Ліпразид 20
Таблетки блістер в пачці №30
Борщагівський ХФЗ
від
100,89
грн
в 946 аптеках
Знайти в аптеках
Статорем®-H
Таблетки 20 мг + 12,5 мг блістер №28
Гледфарм
від
105,00
грн
в 404 аптеках
Знайти в аптеках
Лізопрес 20
Таблетки 20 мг + 12,5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
88,47
грн
в 382 аптеках
Знайти в аптеках
Ко-Диротон®
Таблетки 10 мг + 12,5 мг №30
Гедеон Ріхтер
від
203,75
грн
в 309 аптеках
Знайти в аптеках
Ко-Диротон®
Таблетки 20 мг + 12,5 мг №30
Гедеон Ріхтер
від
490,80
грн
в 288 аптеках
Знайти в аптеках
Лізопрес 10
Таблетки 10 мг + 12,5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
52,15
грн
в 205 аптеках
Знайти в аптеках
Лізотіазид-Тева
Таблетки 10 мг + 12,5 мг блістер №30
Тева Україна
від
44,30
грн
в 130 аптеках
Знайти в аптеках
Лізотіазид-Тева
Таблетки 20 мг + 12,5 мг блістер №30
Тева Україна
від
63,65
грн
в 41 аптеці
Знайти в аптеках
Лізиноприл-H
Таблетки 10 мг + 12,5 мг блістер №30
Астрафарм
від
81,44
грн
в 26 аптеках
Знайти в аптеках
Лізиноприл-H
Таблетки 20 мг + 12,5 мг блістер №30
Астрафарм
від
90,75
грн
в 18 аптеках
Знайти в аптеках
Ко-Диротон®
Таблетки 10 мг + 12,5 мг №10
Гедеон Ріхтер
від
215,00
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Лізиноприл-H
Таблетки 20 мг + 12,5 мг блістер тм tabula vita №30
Астрафарм
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Лізиноприл H-Тева
Таблетки 10 мг + 12,5 мг блістер №30
Тева Україна
Немає в наявності
Знайти в аптеках
1
2
Дозування
10 мг + 12.5 мг
20 мг + 12.5 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
10
20
28
30
Виробник
Alkaloid
Bosnalijek
IPCA
Астрафарм
Гедеон Ріхтер
Гледфарм
Київський вітамінний завод
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Тева Украина
Тева Україна
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню