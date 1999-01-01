Київ
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A F

Прямий інгібітор фактора Ха

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B01АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01AАНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A FПрямий інгібітор фактора Ха
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Ксарелто®
Ксарелто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №42
Байєр
від 1280,28 грн
в 902 аптеках
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Ксарелто®
Ксарелто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №28
Байєр
від 885,52 грн
в 883 аптеках
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Едоксакорд
Едоксакорд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 675,72 грн
в 881 аптеці
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Ксарелто®
Ксарелто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №100
Байєр
від 2777,10 грн
в 877 аптеках
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Ксарелто®
Ксарелто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №56
Байєр
від 873,64 грн
в 860 аптеках
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Ксарелто®
Ксарелто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №100
Байєр
від 4566,20 грн
в 859 аптеках
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Едоксакорд
Едоксакорд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 520,59 грн
в 854 аптеках
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Ксарелто®
Ксарелто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №10
Байєр
від 584,18 грн
в 612 аптеках
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Еліквіс
Еліквіс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
від 874,30 грн
в 577 аптеках
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Еліквіс
Еліквіс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
від 305,00 грн
в 541 аптеці
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Ксарелто®
Ксарелто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №14
Байєр
від 445,64 грн
в 438 аптеках
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Едоксакорд
Едоксакорд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
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