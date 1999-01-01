Київ
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A F
Прямий інгібітор фактора Ха
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B01
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A F
Прямий інгібітор фактора Ха
B01A F01
Ривароксабан
B01A F02
Апіксабан
B01A F03
Едоксабан
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Ксарелто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №42
Байєр
від
1280,28
грн
в 902 аптеках
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Ксарелто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №28
Байєр
від
885,52
грн
в 883 аптеках
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Едоксакорд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
675,72
грн
в 881 аптеці
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Ксарелто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №100
Байєр
від
2777,10
грн
в 877 аптеках
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Ксарелто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №56
Байєр
від
873,64
грн
в 860 аптеках
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Ксарелто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №100
Байєр
від
4566,20
грн
в 859 аптеках
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Едоксакорд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
520,59
грн
в 854 аптеках
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Ксарелто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №10
Байєр
від
584,18
грн
в 612 аптеках
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Еліквіс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
від
874,30
грн
в 577 аптеках
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Еліквіс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
від
305,00
грн
в 541 аптеці
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Ксарелто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №14
Байєр
від
445,64
грн
в 438 аптеках
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Едоксакорд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
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Виробник
Байєр
Київський вітамінний завод
Містрал Кепітал Менеджмент
Пфайзер Інк.
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