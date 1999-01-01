Київ
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A D
Ферменти
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B01
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A D
Ферменти
B01A D01
Стрептокіназа
B01A D02
Альтеплаза
B01A D11
Тенектеплаза
B01A D20**
Комбинації
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Дістрептаза Дістрепт
Супозиторії ректальні блістер №6
Сінтаверс
від
764,96
грн
в 859 аптеках
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Актилізе®
Ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон з розчинником у флаконах по 50 мл №1
Берінгер Інгельхайм
від
23100,00
грн
в 1 аптеці
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Металізе®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 50 мг флакон з розчинником у шприцах 10 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
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Стрептокіназа-Біофарма
Ліофілізат для розчину для інфузій 1500000 мо флакон блістер у пачці №1
ФЗ "Біофарма"
Немає в наявності
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Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/ін.
ліофіл. д/р-ну д/інф.
пор. ліофіл. д/п р-ну д/ін.
суп. ректал.
Дозування
50 мг
1500000 МО
Пакування
блістер
фл.
Кількість штук в упаковці
1
6
Виробник
Boehringer Ingelheim
Synthaverse S.A.
Берінгер Інгельхайм
Биофарма ФЗ
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