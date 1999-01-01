Київ
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A D

Ферменти

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B01АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01AАНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A DФерменти
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Дістрептаза Дістрепт
Дістрептаза Дістрепт
Супозиторії ректальні блістер №6
Сінтаверс
від 764,96 грн
в 859 аптеках
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Актилізе®
Актилізе®
Ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон з розчинником у флаконах по 50 мл №1
Берінгер Інгельхайм
від 23100,00 грн
в 1 аптеці
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Металізе®
Металізе®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 50 мг флакон з розчинником у шприцах 10 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
Стрептокіназа-Біофарма
Стрептокіназа-Біофарма
Ліофілізат для розчину для інфузій 1500000 мо флакон блістер у пачці №1
ФЗ "Біофарма"
Немає в наявності
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